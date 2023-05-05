Turgutlu Belediyesi Kadın Esports Takımı Türkiye Kadınlar Ligi'nde başarılı oldu

Turgutlu Belediyesi Kadın Esports Takımı, ESA Esport'un Türkiye Kadınlar Ligi 'Valorant Rebels/2023 First Women' turnuvasını, en iyi dört takım arasında tamamladı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın göreve gelmesiyle ilk Esports takımını kuran Turgutlu Belediyesi, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Kadın Esports Takımı, ESA Esport'un Türkiye Kadınlar Ligi Valorant Rebels/2023 First Women turnuvasında en iyi dört takım arasına girdi.

Sporla büyüyen ve gelişen gençler için çalışmalarına devam edeceklerini belirten Başkan Akın, "Kadın Esports Takımı'mız Türkiye Kadınlar Ligi Turnuvası'nda güzel bir mücadele örneği sergileyerek başarı elde etti. Çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla iç içe sağlıklı bir şekilde gelişmesi için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri gençlerimizin sporun her alanında başarılı olmaları için çalışıyoruz. Kadın Esports Takımı'mızı canı gönülden kutluyorum" dedi.