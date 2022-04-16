Tüpü patlatacaktı, zor tuttular! Kıraathanedeki taraftarların Abdullah Avcı tepkisi ortalığı yıktı geçti
Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Son 4 haftadır galibiyete hasret kalan Trabzonspor'da bir taraftarın Karagümrük'le 1-1 kalınan maçtan sonra sosyal medyadaki isyanı büyük ses getirdi. Bir kıraathanede çekilen videoda taraftar, "Abdullah hocam, bayrakları sandığa mı koyalım yoksa çıkaralım mı? Ne yapacağımızı şaşırdık. Bu millet delirdi. Bu millet yakar ortalığı." ifadelerini kullandı. Arkada eline aldığı tüpü havaya kaldıran bir taraftarı sakinleştirmeye çalışan insanlar ise dikkat çekti.
Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da kötü gidişat sürüyor. Açık ara puan farkıyla liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililerin, son haftalarda kaybettikleri puanlarla şampiyonluğun ilanını ileri tarihlere atmasına bir taraftarın gösterdiği tepki olay oldu.
"NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK"
Bir Trabzonspor taraftarının sosyal medyadan paylaştığı tepki videosu kısa sürede büyük ilgi çekti. Taraftar videoda, "Abdullah hocam, bayrakları sandığa mı koyalım yoksa çıkaralım mı? Ne yapacağımızı şaşırdık. Bu millet delirdi. Bu millet yakar ortalığı." dedi. Arkada eline aldığı tüpü havaya kaldıran bir taraftarı sakinleştirmeye çalışan insanlar ise dikkat çekti.