Tüpü patlatacaktı, zor tuttular! Kıraathanedeki taraftarların Abdullah Avcı tepkisi ortalığı yıktı geçti

Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da kötü gidişat sürüyor. Açık ara puan farkıyla liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililerin, son haftalarda kaybettikleri puanlarla şampiyonluğun ilanını ileri tarihlere atmasına bir taraftarın gösterdiği tepki olay oldu.

"NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK"

Bir Trabzonspor taraftarının sosyal medyadan paylaştığı tepki videosu kısa sürede büyük ilgi çekti. Taraftar videoda, "Abdullah hocam, bayrakları sandığa mı koyalım yoksa çıkaralım mı? Ne yapacağımızı şaşırdık. Bu millet delirdi. Bu millet yakar ortalığı." dedi. Arkada eline aldığı tüpü havaya kaldıran bir taraftarı sakinleştirmeye çalışan insanlar ise dikkat çekti.