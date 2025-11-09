Haberler

TÜMOSAN Konyaspor'un Teknik Direktörü Çağdaş Atan: 'Üzücü Bir Mağlubiyet Yaşadık'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig'deki 12. haftada Fatih Karagümrük'e 2-0 yenildi. Teknik direktör Çağdaş Atan, bu mağlubiyeti antrenmanda göstermeleri gereken öz güven ve mücadeleyi sahaya yansıtamamaya bağladı. Savunmadaki eksiklere dikkat çekerek, oyuncuların dönüşüyle işlerin daha iyi olacağını umduğunu ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan, çok üzücü bir mağlubiyet yaşadıklarını dile getirdi.

Atan, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Göreve geldikten sonra 4 antrenmana çıktıklarını belirten Çağdaş Atan, şu ifadeleri kullandı:

"Kazanmamız gereken bir maçtı. Çok üzücü bir mağlubiyet aldık. Oyuncuların performansı bizi umutlu hale getirmişti. Çalıştıklarımızın hiçbirini sahaya yansıtamadık. Rakibe çok fazla pozisyon vermedik ama bu takımın kolay gol yeme alışkanlığını çözmek için formasyon değişikliğine gitmek istedik. Samsunspor maçında yenilen golün aynısını (İlk gol) yedik. 3 stoperimizin de olmaması, Jevtovic benzeri bir oyuncunun elimizde bulunmaması başımızı ağrıttı. Buna bir an önce çözüm bulmamız lazım. Adil'in ve Oğulcan'ın dönmesiyle işler rahatlayacak. Çok da büyük problemlerimiz yok. Savunma ve merkez orta sahayı sertleştirmemiz gerekiyor. Bunları telafi edeceğimizi düşünüyorum. Karagümrük kazanmayı hak etti. Onları tebrik ediyorum."

İyi mücadele edemediklerini aktaran Atan, "Mağlubiyeti, antrenmanlardaki öz güveni, kaliteyi ve mücadeleyi sahaya yansıtmamamıza bağlıyorum. Oyuncularımın daha az top kaybıyla ve daha fazla öz güvenle oynamasını bekliyordum. İki haftalık ara bize iyi gelecek. Antalyaspor maçına hazır olacağız. Seviyemizin bayağı altında olduğumuzu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Yeşil-beyazlı takımın güçlü ve zayıf taraflarıyla ilgili yönetim kuruluna sunum yaptıklarını vurgulayan Çağdaş Atan, "Eksiklerimiz ortada. Şu an bunu dillendirmeye gerek yok. İlk yarının bitmesine daha 5 hafta var. Devre arasında o bölgelere gerekli hamleler yapılacaktır." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho'dan Fener'e ağır fatura! 15 aylık otel masrafı 36,5 milyon lirayı bulmuş

Sen ne yaptın Mourinho! İlk kez ortaya çıkan fatura çok baş ağrıtacak
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Dev banka hacklendi! Türk müşteriler dahil çok sayıda hesap bilgisi çalındı

Türkiye'de de şubeleri bulunan dev banka müşteri bilgilerini çaldırdı
NOW'un iddialı dizisi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor

İddialı dizi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor
Mourinho'dan Fener'e ağır fatura! 15 aylık otel masrafı 36,5 milyon lirayı bulmuş

Sen ne yaptın Mourinho! İlk kez ortaya çıkan fatura çok baş ağrıtacak
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Japonya'da 6.8'lik deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Ülke 6.8'lik depremle sallandı! Tsunami uyarısı korkuyu katladı
Rus milyarder ve eşi villada ölü bulundu

Rus milyarder ve eşi villada öldürüldü! Cüzdan boş çıkınca...
İlkay Gündoğan'dan yeni karar

İlkay Gündoğan'dan yeni karar
Sındırgı'da korkutan deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Afet bölgesi ilan edilen ilde korkutan deprem! İstanbul da sallandı
Beykoz'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına ceset takıldı

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına takıldı
Fatih Karagümrük'ten 3 ay sonra bir ilk

Süper Lig'de muhteşem maç! 3 ay sonra bir ilk yaşandı
Cinayet evi yıkıldı, Sinem'in katili kayıp

Cinayet evi yıkıldı, Sinem'in katili kayıp
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.