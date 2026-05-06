Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı 1-0 yenerek finale yükselen TÜMOSAN Konyaspor'un kaptanı Adil Demirbağ (28), çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu söyledi.

Demirbağ, Tüpraş Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Maçta çok iyi mücadele ettiklerini vurgulayan Demirbağ, "Ben takım arkadaşlarıma yardımcı oluyorum, onlar bana yardımcı oluyor. Benim bir hayalim var, hayalimi gerçekleştirmek için onlar bana çok yardımcı oluyor. Türkiye Kupası finalinde karşımıza gelecek takım hiç fark etmeksizin Konyaspor'un kaptanı olarak kupayı kazanmak istiyorum. Bugün de çok önemli bir camiaya karşı galibiyet aldığımız için çok mutluyum. Sonuçta bu statta kazanmak kolay değil. Çok iyi mücadele ederek, zaman zaman kontrataklarla, zaman zaman set oyunuyla hücumlar, pozisyonlar yakaladık. Büyük camialara karşı pozisyon da veriyorsunuz. Kalemizi iyi savunduk, kazandığımız için de çok mutluyum." dedi.

Teknik direktör İlhan Palut'tan övgüyle söz eden Demirbağ, şunları kaydetti:

"Hocamızı çok iyi tanıyan biri olarak, ilk geldiğinde bizim analizimizi yapmış. Mental olarak düşük bir takımı devraldı. İlk dokunuşları mentalimizi yükseltmek, özgüvenimizi yükseltmek oldu ve bunu başardı. Ben de kendisine yardımcı oldum, diğer arkadaşlarımız da yardımcı oldular. Sonuçta Süper Lig'de ve Konyaspor gibi büyük bir camiada oynuyorsak kötü futbolcular değiliz. Mental düşüşler zaman zaman oluyor. Mental düşüşü yukarı çekmek hocamıza düştü. Kaptan olarak ben yardımcı olmaya çalıştım. İvme olarak yukarıya çıktık. İnşallah bundan sonraki maçlarımızda ve final maçımızda ivmeyi yukarıda tutup biz kupayı almak istiyoruz. Ligde de iki maçımız var, inşallah ikisini de kazanıp Konyaspor'umuzun her daim en iyi yerde sezonu bitirmesini istiyoruz."

"Dünya Kupası'nda ABD'de olacağıma inanıyorum"

Demirbağ, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Takım ile ABD'de olacağına inandığının altını çizdi.

Antrenmanların haricinde ekstra çalışmalar yaptığını anlatan Demirbağ, "Herkesin hayali olduğu gibi benim de bir hayalim var. Allah nasip ederse Dünya Kupası'nda ABD'de olacağıma inanıyorum. Kalpten söylüyorum, çok büyük fedakarlıklar yapıyorum. Yukarı çıkmak çok zor, yukarıda tutunmak daha da zor. Benim iki kızım var, küçük oldukları için zaman zaman kendimi kampa alıyorum, tesise gidip yatmak zorunda kalıyorum. Eşim bunu çok olgunlukla karşılıyor. Çünkü benim bir hayalim var, kendisi beni en iyi tanıyan biri olarak bana yardımcı oluyor. Ekstra hocalarım var. Mentorümüz var. Bana herkes seferber olmuş halde yardımcı olmaya çalışıyor, ben de onların başlarını yere eğdirmemeye çalışıyorum. A Milli Takım, Montella hocamızın kararı ama ben ABD'de olacağıma inanıyorum." diye konuştu.

Demirbağ, İtalyan teknik adamla hiç görüşmediğini dile getirerek, "Konyaspor'umuzu ziyarete geldiğinde yardımcısıyla görüştüm. Sonuçta bir oyuncu havuzu var. Bir Türk oyuncu olarak o havuzun içerisindeyim ama orada seçilenleri hocamız belirliyor. Ben sadece hayal ediyorum ve hayalimin gerçek olması için dua ediyorum, çalışıyorum, çabalıyorum. ABD'de olacağıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.