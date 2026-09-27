TÜMOSAN Konyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını çift kale maçla sürdürdü

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TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 11 Ekim Pazar günü sahasında İstanbul Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, Murat Kurum Tesisleri'nde, teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve koordinasyon çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

Yeşil beyazlılar, yarınki idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA