Haberler

TÜMOSAN Konyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını çift kale maçla sürdürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TÜMOSAN Konyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını çift kale maçla sürdürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig'de 11 Ekim Pazar günü Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Murat Kurum Tesisleri'nde İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda çift kale maç yapıldı; takım yarınki idmanla devam edecek.

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 11 Ekim Pazar günü sahasında İstanbul Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, Murat Kurum Tesisleri'nde, teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve koordinasyon çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

Yeşil beyazlılar, yarınki idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA
Bu haber 20 sitede yayınlandı.
Okan Buruk biletini kesti! Galatasaray'da sürpriz ayrılık

Okan Buruk biletini kesti! Galatasaray'da sürpriz ayrılık
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jürgen Klopp'tan Beşiktaşlı yıldıza müjde

Jürgen Klopp'tan Beşiktaşlı yıldıza müjde
AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya istifa etti! Savcılık jet hızıyla düğmeye bastı

AK Parti'nin kritik ismi istifa etti! Savcılık hemen düğmeye bastı
Smotrich'ten Batı Şeria için skandal çağrı! Gazze'deki yıkımın tekrarını istedi

Gazze'dekinin aynısını orada istedi! Smotrich'ten skandal çağrı
Genç yaşta hayata veda eden Ece İrtem’in annesi ilk kez anlattı: Sabah odasına girdiğimde buz gibiydi

Ece İrtem’i sabah odasında böyle buldu! Annesi ilk kez konuştu
En düşük nüfus yoğunluğuna sahip iller belli oldu! Şaşırtan sıralama

En düşük nüfus yoğunluğuna sahip iller belli oldu
Ebru Şallı’dan oğlu Pars için yürek burkan paylaşım: Tarifsiz bir özlem

Yıllar geçti, acısı dinmedi! Yaşasaydı 16 yaşında olacaktı
Tüm gözler üzerindeydi! Cesur tarzıyla dikkatleri üzerine çekti

Tüm gözler üzerindeydi! Cesur tarzıyla dikkatleri üzerine çekti