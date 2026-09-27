TÜMOSAN Konyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını çift kale maçla sürdürdü

TÜMOSAN Konyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını çift kale maçla sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig'de 11 Ekim Pazar günü Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Murat Kurum Tesisleri'nde İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda çift kale maç yapıldı; takım yarınki idmanla devam edecek.
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 11 Ekim Pazar günü sahasında İstanbul Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre, Murat Kurum Tesisleri'nde, teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve koordinasyon çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.
Yeşil beyazlılar, yarınki idmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA