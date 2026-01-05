TÜMOSAN Konyaspor, Arif Boşluk'u kiraladı

TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor'da forma giyen Arif Boşluk'u, sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'in ikinci devresi için kamp çalışmalarını Antalya Belek'te sürdüren yeşil- beyazlı kulüp, ara transfer döneminde bir oyuncuyu daha renklerine bağladı. Trabzonspor altyapısında yetişen ve orada forma giyen stoper Arif Boşluk ile sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralık sözleşme imzaladı. Arif Boşluk, yeni takımında 24 numaralı formayı giyecek.