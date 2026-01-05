Haberler

TÜMOSAN Konyaspor, Arif Boşluk'u kiraladı
TÜMOSAN Konyaspor, sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla Trabzonspor'dan stoper Arif Boşluk'u kiraladı. Arif Boşluk, yeşil-beyazlı ekipte 24 numaralı formayı giyecek.

TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor'da forma giyen Arif Boşluk'u, sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'in ikinci devresi için kamp çalışmalarını Antalya Belek'te sürdüren yeşil- beyazlı kulüp, ara transfer döneminde bir oyuncuyu daha renklerine bağladı. Trabzonspor altyapısında yetişen ve orada forma giyen stoper Arif Boşluk ile sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralık sözleşme imzaladı. Arif Boşluk, yeni takımında 24 numaralı formayı giyecek.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

