Tüm ülke Batshuayi'nin kedisi için tek yürek oldu

Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray forması giyen ve şu sıralar Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'ta mücadele eden Michy Batshuayi, sosyal medyadan bir paylaşım yaparak kedisinin trafik kazası geçirdiğini ve acil kan bağışına ihtiyaç duyduğunu duyurdu.

KEDİSİ TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak kedisi için yardım isteyen Batshuayi, "Frankfurt'ta yaşıyorum. Kedim bir araba çarpması sonucu ağır yaralandı. Ameliyat olması gerek ama çok zayıf. Başka bir kediden kan alması onun için tek şans. Sağlıklı, 10 yaşından küçük ve en az 5 kilo ağırlığında olan kediler başvuru yapabilir." dedi.

ALMANYA TEK YÜREK OLDU

Batshuayi'nin formasını giydiği Eintracht Frankfurt da oyuncusunun paylaşımını resmi hesabından yeniden paylaşarak, Frankfurt ve çevresinde yaşayan kedi sahiplerine çağrı yaptı. Bu çağrı sonrası birçok vatandaş ve veteriner kliniklerinin Batshuayi'ye ulaşarak yardım teklifinde bulunduğu aktarıldı. Alman basınında çıkan haberlere göre; Taraftarlar ve hayvanseverlerin, oyuncuya destek mesajları gönderdiği, Belçikalı golcünün kedisi için adeta seferberlik ilan edildiği dile getirildi.