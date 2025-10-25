Tüm ülke Batshuayi'nin kedisi için tek yürek oldu
Süper Lig'de daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da forma giyen Michy Batshuayi, sosyal medya hesabından trafik kazası geçiren kedisi için yardım çağrısında bulundu. Bu çağrı üzerine birçok vatandaş ve veteriner kliniklerinin Batshuayi'ye ulaşarak yardım teklifinde bulunduğu belirtildi.
- Michy Batshuayi'nin kedisi trafik kazası geçirdi ve acil kan bağışına ihtiyaç duyuyor.
- Kedinin ameliyat olması gerekiyor ancak çok zayıf olduğu için başka bir kediden kan alınması gerekiyor.
- Kan bağışı için sağlıklı, 10 yaşından küçük ve en az 5 kilo ağırlığında kediler gerekiyor.
- Eintracht Frankfurt, Batshuayi'nin paylaşımını resmi hesabından yeniden paylaşarak Frankfurt ve çevresindeki kedi sahiplerine çağrı yaptı.
- Birçok vatandaş ve veteriner klinikleri Batshuayi'ye yardım teklifinde bulundu.
- Taraftarlar ve hayvanseverler Batshuayi'ye destek mesajları gönderdi ve kedisi için seferberlik ilan edildi.
Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray forması giyen ve şu sıralar Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'ta mücadele eden Michy Batshuayi, sosyal medyadan bir paylaşım yaparak kedisinin trafik kazası geçirdiğini ve acil kan bağışına ihtiyaç duyduğunu duyurdu.
KEDİSİ TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak kedisi için yardım isteyen Batshuayi, "Frankfurt'ta yaşıyorum. Kedim bir araba çarpması sonucu ağır yaralandı. Ameliyat olması gerek ama çok zayıf. Başka bir kediden kan alması onun için tek şans. Sağlıklı, 10 yaşından küçük ve en az 5 kilo ağırlığında olan kediler başvuru yapabilir." dedi.
ALMANYA TEK YÜREK OLDU
Batshuayi'nin formasını giydiği Eintracht Frankfurt da oyuncusunun paylaşımını resmi hesabından yeniden paylaşarak, Frankfurt ve çevresinde yaşayan kedi sahiplerine çağrı yaptı. Bu çağrı sonrası birçok vatandaş ve veteriner kliniklerinin Batshuayi'ye ulaşarak yardım teklifinde bulunduğu aktarıldı. Alman basınında çıkan haberlere göre; Taraftarlar ve hayvanseverlerin, oyuncuya destek mesajları gönderdiği, Belçikalı golcünün kedisi için adeta seferberlik ilan edildiği dile getirildi.