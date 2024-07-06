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Tüm Türkiye tek yürek! Mehmetçik'ten Bizim Çocuklar'a mesaj var

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Türk Silahlı Kuvvetlerimizin korkusuz ve kahraman Mehmetçiklerinden, bu akşam Hollanda karşısında yarı final için mücadele edecek olan A Milli Takım'a destek geldi. Milli Savunma Bakanlığı, askerlerimizin mesajlarının yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Zorlu karşılaşma öncesinde ay-yıldızlılara destek mesajı yağarken, bir paylaşım da Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, kahraman Mehmetçiklerden gelen destek mesajlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

MEHMETÇİK'TEN MİLLİ TAKIM'A DESTEK

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyadan yapılan videolu paylaşıma "Millî ruh, millî güç! Türk Silahlı Kuvvetlerimizin korkusuz ve kahraman Mehmetçiklerinden, bu akşam Hollanda karşısında yarı final için mücadele edecek olan #BizimÇocuklar'a mesaj var. A Millî Futbol Takımımızın #EURO2024 'te sağlayacağı her başarı milletimizle birlikte engin dağlarda, amansız denizlerde ve hudutsuz göklerde görev yapan askerlerimizi de sevince boğacak. Haydi Türkiye, hep birlikte zafere!" notunu düştü.

MAÇ SAAT KAÇTA?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalindeki Hollanda- Türkiye karşılaşması bu akşam TSİ 22.00'de Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Fransız hakem Clement Turpin'in düdük çalacağı karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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