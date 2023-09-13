Tüm Türkiye'nin sevgilisi olan Melissa Vargas resmen Malatya'lı oldu

Malatya Büyükşehir Meclisi, "Malatyalıyım" diyerek gönüllere taht kuran Milli Voleybolcu Melissa Vargas'a hemşehrilik beratı verilmesini kararlaştırdı. Bu kararla Vargas, resmi olarak Malatyalı ilan edildi. Vargas'a Fahri Hemşehrilik Beratı'nın, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından takdim edilmesi bekleniyor.

Malatya Büyükşehir Meclisi, Milli Voleybolcu Melissa Vargas'a hemşehrilik beratı verilmesini kararlaştırdı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından meclise sunulan madde oy çokluğu ile kabul edildi.

RESMEN MALATYALI OLUYOR

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda gösterdiği başarılı performansıyla gönüllerde taht kuran ve "Malatyalıyım" diyen milli voleybolcu Melissa Vargas, Malatya Büyükşehir Meclisi'nin aldığı karar ile Malatyalı ilan edildi.

HEMŞEHRİLİK BERATI TAKDİM EDİLECEK

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından meclise sunulan madde oy çokluğu ile kabul edildi. Vargas'ın Malatya'ya gelmesi ile birlikte Fahri Hemşehrilik Beratının, Başkan Selahattin Gürkan tarafından takdim edilmesi bekleniyor.