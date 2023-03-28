Tüm stat inledi! Bursa'daki milli maçta "TFF istifa" tezahüratları

A Milli Futbol Takımımız, Hırvatistan'a 2-0'lık skorla kaybetti. EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında Bursa'da Hırvatistan'ı kTonuk eden A Milli Futbol Takımımız, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Hırvatların iki golü de Kovacic'ten geldi. Gruba lider başlayan Ay-Yıldızlılar, üçüncü sıraya geriledi. Tribünler, TFF'yi istifaya davet etti.

İKİ GOLÜ DE KOVACIC ATTI

Karşılaşmanın ilk dakikalarında üst üste pozisyonlar bulan Ay-Yıldızlılar, 20. dakikada kalitesine yakışmayacak bir gol yedi. Kovacic, ceza sahası içinde şık bir vuruşla Hırvatistan'ı öne geçirdi. 45+4'te yine Kovacic sahneye çıktı, skor 2-0'a geldi. İkinci yarıda oyunun kaderini değiştiremedik ve takımımız sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

STAT İNLEDİ

Karşılaşmanın son anlarında Ay-Yıldızlı taraftarlardan istifa sesleri yükseldi. Tribünler uzun süre "TFF istifa" tezahüratı yaptı. Alman teknik direktör Stefan Kuntz için de tepki tezahüratları duyuldu.