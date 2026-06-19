Milli judocu Tuğçe Beder'den Ulanbator Grand Slam'de bronz madalya
Moğolistan'da düzenlenen Judo Grand Slam 2026'da milli judocu Tuğçe Beder, kadınlar 48 kilo kategorisinde bronz madalya kazandı. Yarı finalde Japon rakibine yenilen Beder, bronz madalya maçında Sıla Ersin'i yenerek üçüncü oldu.
Moğolistan'da düzenlenen Judo Grand Slam 2026'da milli judocu Tuğçe Beder, kadınlar 48 kilo kategorisinde bronz madalya kazandı.
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Ulanbator'daki organizasyonda Tuğçe Beder, yarı final karşılaşmasında Japon rakibi Wakana Koga'a mağlup olarak bronz madalya mücadelesine kaldı.
Bronz madalya müsabakasında milli sporcu Sıla Ersin ile karşılaşan Tuğçe Beder, müsabakayı kazanarak bronz madalyanın sahibi oldu.
Sıla Ersin ise organizasyonu 5. tamamladı.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak