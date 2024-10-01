Tuğba Danışmaz, Avrupa Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Milli sporcu Tuğba Danışmaz, 2023 Avrupa Salon Şampiyonası'nda altın madalya, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda da gümüş madalya kazanan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti. Tuğba Danışmaz, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Yaşadığı sakatlığın ardından ayağından bir operasyon geçiren Danışmaz, "Sakatlığım mart ayında başladı. Roma'ya gittiğimde de bu ağrılarım vardı. Sadece direnmeye çalışıyordum. Zaman ilerledikçe, antrenmanlar şiddetlendikçe ağrım da arttı. Olimpiyatlara gitmeden önce hiçbir şekilde antrenman yapamıyorum. Bir gün yapıyordum, 3 gün yapamıyordum. 'Olmayacak yine de gidelim, belki yarış atmosferi, yarış stresi ile o ağrıyı hissetmem, kendimi iyi hissederim' dedim. Güzel de hazırlanmıştık. Oraya gidince işler değişti, finale kalamadım. Kötü bir derece atladım. 14 metre atladım ama yine de final için yeterli olmadı. Beni asıl üzen şey finalde 14,67'nin 3'üncü oluşuydu. Ağrısız şekilde gitseydik zaten orda da madalyayı alırdık. Bugün ameliyat biteli 12 gün oldu. Yürümeye daha dün başladım. Yine sahadayım ama bu sefer sağlık sporu yapan bir sporcu gibi hissediyorum kendimi. Psikolojim iyi, o sakatlık sürecinden öncesindeki hale geri dönebilmeye başladım" diye konuştu.

'KORUMAM GEREKEN BİR UNVAN VAR'

Kendi alanında koruması gereken bir unvanı olduğunu dile getiren Danışmaz, "Aslında beni düşündüren şey Avrupa Salon Şampiyonası var. Sonrasında Dünya Şampiyonası var. Oraya yetişebilme kaygısı var biraz. Öncelikle her zaman sağlık diyoruz ama herhangi bir sıkıntı olmazsa Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda madalya almak, ondan sonrasında da antrenör olarak devam etmeyi düşünüyorum. O zamana kadar aynı hırsla aynı istikrarla devam edeceğim. Sadece önümüzdeki 2-3 aylık süreç beni biraz yoruyor. Sonrasında eski Tuğbayı göreceksiniz" dedi.

'SPORU NE KADAR İŞ OLARAK GÖRÜRSEN O KADAR BAŞARILI OLURSUN'

Alttan yetişen sporcular için de önerilerde bulunan Danışmaz, "Çevreden biraz uzak kalmak en doğrusu. Çünkü sen hedefli bir sporcusun, hedefsiz olan arkadaşın da olsa seni aşağı çekiyor. Bugün de kahve içelim, bugün antrenmana gitme de birlikte aktivite yapalım. Ama öyle değil, bu bir iş. Sporu ne kadar iş olarak görürsen o kadar başarılı olursun. Her zaman da özgüvenli olursun. Durumun ne kadar kötü olduğunu bilseler de dışarıya yansıtmamalarını isterim. Zor değil. Bu ülkede 14 metre atlayarak en zoru ben başardım. Bu alanda ilk Türk kadını ben oldum. Arkadan geleceklerin önünü açtım. Şimdi onlar da artık benim rekorlarımı kırmayı hedeflesinler" diye konuştu.