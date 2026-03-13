Milli güreşçi Tuba Demir, 23 yaş altında Avrupa 3'üncüsü oldu

Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Tuba Demir, kadınlar 55 kiloda bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Tuba, Sırbistan'ın Zrenjanin kentinde düzenlenen organizasyondaki kadınlar 55 kilo 3'üncülük maçında Belaruslu Valerya Mikitsich ile karşılaştı. Rakibini teknik üstünlükle yenen Tuba, bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'nin şampiyonadaki madalya sayısı, 6'ya (2 gümüş, 4 bronz) yükseldi.