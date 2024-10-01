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TSYD Trabzon Şubesi'nden Şenol Güneş'e Ziyaret

TSYD Trabzon Şubesi'nden Şenol Güneş'e Ziyaret
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Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi yöneticileri, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'i ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu. Ziyaret çiçek sunumu ile son buldu.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi yöneticileri, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'i ziyaret etti.

TSYD'den yapılan açıklamaya göre, ziyarette Şube Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri, Güneş'e yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

Güneş de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, misafirlerine teşekkür etti.

Kılıç'ın Güneş'e çiçek verdiği ziyaret, günün anısına fotoğraf çektirilmesi ile tamamlandı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor

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