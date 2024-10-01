TSYD Trabzon Şubesi'nden Şenol Güneş'e Ziyaret

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi yöneticileri, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'i ziyaret etti.

TSYD'den yapılan açıklamaya göre, ziyarette Şube Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri, Güneş'e yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

Güneş de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, misafirlerine teşekkür etti.

Kılıç'ın Güneş'e çiçek verdiği ziyaret, günün anısına fotoğraf çektirilmesi ile tamamlandı.