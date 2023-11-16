TSYD Ankara Kupası öncesinde Gençlerbirliği ve Ankaragücü futbolcuları bir araya geldi

Bu yıl 56.'sı düzenlenecek Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası öncesinde Gençlerbirliği Futbol Kulübü ve MKE Ankaragücü futbolcuları bir araya geldi. Müsabaka öncesinde futbolcular ve TSYD Ankara Şubesi Başkanı maç hakkında görüşlerini paylaştı.

Bu yıl 56.'sı düzenlenecek Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası öncesinde Gençlerbirliği Futbol Kulübü ve MKE Ankaragücü futbolcuları bir araya geldi.

Türk futbolunun en eski turnuvalarından, Başkent Ankara'nın gelenekselleşen ve bu yıl 56. kez düzenlenecek Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Kupası, 18 Kasım Cumartesi günü MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasında Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak.

Müsabaka öncesinde sarı lacivertlilerin futbolcusu Atakan Çankaya ile kırmızı siyahlıların başarılı oyuncusu Uğur Akdemir, TSYD Ankara Şubesi binasında bir araya geldi. Fair-play çerçevesinde bir maç geçmesini temenni eden iki futbolcu ve TSYD Ankara Şubesi Başkanı Murat Tarhan, maç hakkında görüşlerini paylaştı.

Tarhan, kupanın iki defa Eryaman Stadyumu'nun zemini nedeniyle ertelendiğini hatırlattı. Tüm futbolseverleri müsabakaya çağıran Tarhan, "Bu kupanın bir farkı olacak. Maçın en değerli futbolcusunu seçeceğiz basın mensuplarının oylarıyla. Ondan sonra kendisine de bir ödülümüz olacak. Diğer kupalardan farkımız bu olacak" dedi.

MKE Ankaragücü futbolcusu Atakan Çankaya ise yaptığı konuşmada, "Ankara'nın çok köklü bir turnuvası. Yıllardır oynadığımız ve mücadele ettiğimiz bir turnuva. Biz de elimizden geldiğince bu kupaya layık bir mücadele etmek istiyoruz. Ortada bir kupa varsa. Biz buna talibiz ve almak istiyoruz" diye konuştu.

Gençlerbirliği'nin tecrübeli oyuncusu Uğur Akdemir de bu önemli maçta yer alacaklarından dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Türk futbolunun en değerli ve köklü turnuvalarından TSYD Kupası'na katılacağımız için çok mutluyuz. Çok özel ve 56 yıldır süren bir turnuva. Biz de bu kupaya talibiz. Fair-play çerçevesinde güzel bir karşılaşma olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA