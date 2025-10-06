Haberler

TSYD Ankara Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası 9-10 Ekim'de Başlıyor

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) tarafından düzenlenen Ankara Cumhuriyet Kupası, Fenerbahçe Medicana, Halkbank, Spor Toto ve Ziraat Bankkart'ın katılımıyla 9-10 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Turnuva, Ankara'da voleybol tutkunlarını bir araya getirecek.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesinden yapılan açıklamada, TSYD'nin medya sponsorluğunu üstlendiği ve Cumhuriyet'in 102'nci yaşı onuruna düzenlenecek organizasyonda, Türkiye'nin önemli voleybol kulüplerinin Ankara'da bir araya geleceği bildirildi.

Başkent Voleybol Salonu'nda yapılacak organizasyonda ilk gün kazanan takımların ikinci gün finalde karşılaşacağı, kaybeden ekiplerin ise üçüncülük maçında mücadele edeceği vurgulandı.

Organizasyon kapsamında oynanacak 3-4 ve final maçlarının TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacağı belirtilerek, "Ankara'daki voleybol şölenini izlemek isteyen sporseverler, 'biletinial' uygulamasından biletini alabilecek. 100 liradan satışa çıkan biletler gün içerisindeki iki maçı da kapsayacak." denildi.

Turnuvanın programı şu şekilde:

9 Ekim Perşembe:

16.00 Halkbank-Ziraat Bankkart

18.30 Fenerbahçe Medicana-Spor Toto

10 Ekim Cuma:

14.00 Üçüncülük-Dördüncülük maçı

16.30 Final

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
