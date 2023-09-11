TSYD Adana Şubesi ile Çukurova Belediyespor İşbirliğiyle Kadınlar Voleybol Turnuvası Düzenlenecek

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi ile Çukurova Belediyespor arasındaki işbirliğiyle düzenlenen Kadınlar Voleybol Turnuvası, 15-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 3 gün sürecek tek devreli lig usulüne göre oynanacak turnuvanın bilet fiyatları 20 lira olarak belirlendi.

15-17 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan TSYD Adana Şubesi Kadınlar Voleybol Turnuvası'nın tanıtım toplantısı TSYD Adana Şubesi'nde yapıldı. Tanıtım toplantısında altyapı ile ilgili yapılacak olan işbirliği ile ilgili de açıklama yapıldı. Toplantıya Çukurova Belediye Başkanı ve Çukurova Belediyesi Spor Kulübü Onursal Başkanı Soner Çetin, TSYD Adana Şubesi Başkan Vekili Engin Kanber, Çukurova Belediyesi Spor Kulübü Baş Antrenörü Mustafa Umut Uysal, ASKF Başkanı Ahmet Bozan, Çukurova Belediyesi Spor Kulübü takım kaptanları Hazal Selin Uygur ve Nur Sevil Gökbudak ile Karespor Başkanı Ümit Adaş katıldı.

PROGRAM BELLİ OLDU

15 Eylül'de başlayacak olan turnuvanın programı da belli oldu. 15 Eylül Cuma günü turnuvanın açılış maçı 16.00'da Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop ile PTT SK arasında oynanacak. 18.00'de ise Çukurova Belediyesi SK ile Karayolları ile karşılaşacak. 3 gün sürecek olan turnuva tek devreli lig usulüne göre oynanacak. Turnuvanın bilet ücretleri 20 lira olarak belirlendi. Biletler Passo.com.tr'den satılacak.

'HER YIL GELENEKSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUZ'

Turnuvaya ev sahipliği yapmanın gururu içerisinde olduklarını söyleyen Çukurova Belediye Başkanı ve Çukurova Belediyesi Spor Kulübü Onursal Başkanı Soner Çetin, "Çok mutlu oldum böyle bir ortamı görünce. Son zamanlarda gerçekleştirilen önemli basın toplantılarından birini gerçekleştiriyoruz. TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir ile de telefonla görüştüm ve davet ettim. Çok mutlu olduğunu ve gelmeye çalışacağını söyledi. Bu turnuvayı her yıl geleneksel olarak yapmayı istiyoruz İnşallah yapacağız da. Turnuvaya katılan Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, PTT Spor Kulübü ve Karayolları Spor Kulübü'ne de teşekkür ediyoruz. Turnuvaya katıldıkları için onlara da maçlarında başarılar diliyoruz. Hepsi de birbirinden değerli Sultanlar Ligi ekipleri hepsiyle ligde de karşılaşacağız. Sultanlar Ligi hepinizin malumu dünyanın en kaliteli ligi durumunda en iyi takımların bulunduğu lig Sultanlar Ligi, biz de bu ligde mücadele ediyoruz. Şimdi daha da fazla ilgi çekmeye başladı. Kadın voleybolu Atatürkçü duruşun bir simgesi haline geldi. Bu kızlarımız Atatürk'ün kızları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kadına verdiği önemi göstermesi anlamında da çok iyi işler yapıyorlar. Ben bu anlamda bu şehrin bir yöneticisi olarak da memleketine sevdalı bir belediye başkanı olarak da bu işin gururunu yaşıyorum. İnşallah daha uzun yıllar da yaşamak istiyorum. Takım olarak geçen sezon kaçırdığımız Play Off'a bu sezon girip ardından da Avrupa Kupaları'nda Çukurova'nın Adana'nın adını duyurmak istiyoruz" dedi.

'GURUR VERİCİ'

TSYD Adana Şube Başkanvekili Engin Kanber de, "TSYD olarak her daim sporun içerisindeyiz. Turnuvanın TSYD Kupası adı altında gerçekleşmesi son derece mutluluk veriyor. Adana'ya gelecek olan tüm takımlara başarılar diliyorum. Yıllar sonra böyle bir heyecanın Adana'da yaşanması gurur verici. Teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'TAKIMLARA BAŞARILAR'

Çukurova Belediyesi Spor Kulübü Baş antrenörü Mustafa Umut Uysal ise şunları söyledi. "TSYD ailesine kupa için teşekkür ederken, "Bu turnuva her iki açıdan önemli. Birincisi TSYD Kupası maçları oynayacak olmamız. İkincisi ise Adana'da maç yapamıyorduk. Başka şehirlere gidiyorduk, hazırlık maçları için. Bu açıdan da evimizde oynayacak olmamız çok önemli. Katılan takımlara başarılar diliyorum. Çok güzel bir turnuva olacak" dedi.

ASKF Başkanı Ahmet Bozan ise turnuvayı düzenleyenlere teşekkür ederken, katılacak olan tüm takımlara başarılar diledi.

KARESPOR İLE ALTYAPI İŞBİRLİĞİ

TSYD Turnuvası tanıtımının ardından ise altyapıda yapılacak olan çalışma ile ilgilide açıklama yapıldı. İş birlikteliği yapılan Karespor Başkanı Ümit Adaş bilgiler verdi. Adaş, "Soner başkanım uzun zamandır altyapıda bir hamle yapmak istiyordu. Biz de böyle bir oluşumda olmak istiyorduk. Koşullar bugün oluştu. Bir takım fırsatlar sunmayı istedik. Başkanımız Soner Çetin bizlere her zaman destek oldu. Adanalı çocuklarımızın Sultanlar Ligi'nde Çukurova Belediyesi'nde oynaması ve yarışmacı olması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.