Üye Girişi
Haberler
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı
Ümit Özdağ'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı

Ümit Özdağ'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
Resmen göreve başlayan Donald Trump: Acil durum ilan edeceğim

Donald Trump görevine bu sözlerle başladı: Acil durum ilan edeceğim
Göreve başlayan Trump, atacağı adımları tek tek sıraladı

Tek tek sıraladı! İşte göreve başlayan Trump'ın atacağı ilk adımlar

Trendyol Süper Lig: Trabzonspor, İlk Yarıda Sivasspor'u 3-0 Geçti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Sivasspor karşısında ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. Golleri Batagov, Banza ve Ozan Tufan kaydetti.

- Trendyol Süper Lig : Trabzonspor : 3 - Sivasspor : 0 (İlk yarı)

TRABZON - Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Sivasspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavililerin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6.dakikada Visca, sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta Ozan Tufan kafa ile topu arkaya aşırdı. Kale sahası içinde bulunan Batagov, meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 1-0

13.dakikada Mendy'in sağ taraftan ortasını iyi takip edip yükselen Banza, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

25. dakikada ceza yayı sağından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Rey Manaj'ın sert şutunda kaleci Uğurcan topu yumruklayarak kornere çeldi.

31.dakikada Visca'nın ara pasıyla topla birlikte ceza sahası içine giren Ozan Tufan, meşin yuvarlağı kaleci Nikolic'in solundan ağlarla buluşturdu. 3-0

Hakemler: Zorbay Küçük, Çağlar Uyarcan, Hakan Yemişken

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Lundstram, Batagov, Eren Elmalı, Umut Güneş, Mendy, Ozan Tufan, Visca, Nwakaeme, Banza

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Serdar Saatçı, Barisic, Serkan Asan, Savic, Cham, Hüseyin Türkmen, Cihan Çanak, Poyraz Efe Yıldırım, Enis Destan

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Charisis, Koita, Pritchard, Rodrigues, Manaj

Yedekler: Ali Şaşal, Menig, Emirhan Başyiğit, Oğuzhan Aksoy, Tolga Ciğerci, Poungouras, Ziya Erdal, Bekir Böke, Ziya Erdal, Azizbek Turgunboev

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Batagov (dk. 6), Banza (dk. 13), Ozan Tufan (dk. 31) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Radakovic, Koita (Sivasspor)

Trendyol Süper Lig: Trabzonspor, İlk Yarıda Sivasspor'u 3-0 Geçti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKMEN ŞAHİN - Spor
img

Tek tek sıraladı! İşte göreve başlayan Trump'ın atacağı ilk adımlar
img

Ümit Özdağ'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
img

Türkiye'ye karşı uzun menzilli füze satın aldılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Biden mı, Trump mı? Ateşkesin ardında kimin olduğu Netanyahu'nun mesajında ortaya çıktı

Ateşkesin ardında kimin olduğu Netanyahu'nun mesajında ortaya çıktı
Trabzon'da olay çıktı! Uğurcan Çakır penaltı kullanmak isteyince saha bir anda karıştı

Uğurcan Çakır penaltı kullanmak isteyince saha bir anda karıştı
EYT'yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor! İşte sistem hakkında merak edilenler

EYT'yi kaçıranlara kademeli emeklilik geliyor! Yaş aralığı da belli
Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı

Okuldaki skandal görüntülerin cezası kesildi
Futbolseverlere müjde! TRT dev maçı şifresiz yayınlayacak

TRT dev maçı şifresiz yayınlayacak
Havale ile para gönderenler dikkat! Sistem değişti

Havale ile para gönderenler dikkat! Sistem değişti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.