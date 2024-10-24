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Trendyol Süper Lig: Sinan Kaloğlu Kayserispor'da Güzel Günler Bekliyor

Trendyol Süper Lig: Sinan Kaloğlu Kayserispor'da Güzel Günler Bekliyor
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Bellona Kayserispor'un yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu, takımın kötü gidişatını sonlandıracaklarına ve ligi iyi bir yerde bitireceklerine inandığını ifade etti. Kayserispor'u yakından takip ettiğini belirten Kaloğlu, yönetim ve taraftarın güvenini boşa çıkarmamak için çalışacaklarını vurguladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'un teknik direktörü Sinan Kaloğlu, kötü gidişatı sonlandıracaklarına ve ligi iyi bir yerde bitireceklerine inandığını söyledi.

Sarı-kırmızılı ekibin genç çalıştırıcısı Sinan Kaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlerbirliği'ndeki görevinden ayrıldıktan sonra kişisel gelişimi için bazı eğitimlere katıldığını belirtti.

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz'ın görevden ayrılmasının ardından Başkan Ali Çamlı'nın kendisini arayarak kente davet ettiğini anlatan Kaloğlu, "Zaten Kayserispor'u yakından takip ediyordum. Kayserispor'la ilgili bazı çalışmalarım vardı. Geldiğimde bununla alakalı camiaya bir sunum yapma imkanım oldu. Bu sunumun ardından da sözleşme imzaladık. Her iki tarafa da hayırlı olsun." dedi.

Kaloğlu, büyük bir camiada göreve geldiğini, ilk hedefinin kendilerine güvenen yönetim, taraftar ve kentin önde gelen isimlerinin güvenini boşa çıkarmamak olduğunu vurguladı.

"Güzel şeylerin olacağına inanıyorum"

Sarı-kırmızılı ekipte başarılı olacağına inandığını, kendisine ve ekibine güvendiğini dile getiren Kaloğlu, şöyle konuştu:

"Ben yeni jenerasyon antrenörlerden biriyim ama burası ilk görev yerim değil. Daha önce TFF'de antrenör eğitmeni olarak çalıştım. Altay'ın Süper Lig'de olduğu yıl son haftalarda göreve gelmiştim. Orada da güzel şeyler yapmıştık. TFF 1. Lig'de hem Altay'da hem de Gençlerbirliği'nde zor şartlara rağmen başarılı olduğumuz için bu zor göreve layık görüldük. Yine zor bir görevi üstlendik. Buraya gelirken transfer tahtasının açılıp açılmayacağıyla ilgili bir konuşma ya da anlaşma yapmadık. Mevcut kadroyla en iyisini yapmak için göreve geldik. Buraya geldikten sonra uzun yıllardan beri süre gelen borcun çok az seviyeye indirildiğini gördüm. Kulübümüzün önünün açık olduğunu görüyorum. Biraz daha sabretmek, biraz daha birlik olmak gerekiyor. Sonunda güzel şeylerin olacağına inanıyorum."

Kaloğlu, Kayserispor'un çok sık teknik direktör değiştirmesinin üzerinde bir baskı oluşturmayacağına değinerek, "Gönül ister ki ülkemizde hocalara biraz daha fazla sabır gösterilsin. Bunun Avrupa'da çok örnekleri var. Avrupa'nın en önemli takımlarında haftalarca süren başarısızlıklara rağmen teknik adam değişikliğine gidilmiyor. Bunun sonucunda da başarı geliyor." ifadelerini kullandı.

"Çok karakterli bir oyuncu grubuna sahibiz"

Hedefleri olan bir teknik direktör olduğuna vurgu yapan Kaloğlu, "Elimizdeki oyuncu kadrosunun çok geniş olmaması ve bazı şartlar göz önünde bulundurulduğunda dışarıdan bakanlar ligden düşeceğimizi düşünebilir ama ben bunlara katılmıyorum. Öncelikle ben hedefleri olan bir teknik direktörüm. Altay ve Gençlerbirliği'nde çok daha zor şartlarda iyi işler yaptık. Burada da iyi işler yapacağımıza inanıyorum çünkü çok karakterli bir oyuncu grubuna sahibiz. Biz elimizden gelenin en iyisini yapıp bu ligi iyi bir yerde bitireceğiz. Oynayan, oynamayan tüm oyuncular performansını en üst seviyeye çıkarmak zorunda. Elimizdeki oyuncudan en üst seviyede yararlanmak için onları hazırlamamız gerekiyor. Ben de buna çok dikkat ediyorum. Bugüne kadar az forma şansı bulmuş oyuncuların biraz daha fazla sorumluluk alması için mücadele ediyorum. Bu da takım içindeki rekabeti geliştirecek. Oynayan, oynamayan tüm oyuncular benim için çok kıymetli. Bunu da onlara hissettiriyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor

Trendyol Süper Lig Sinan Kaloğlu Kayserispor Bellona

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