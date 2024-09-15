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Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-0 Geride Bıraktı

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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa ile oynadığı maçın ilk yarısını 2-0 önde kapattı. 22. dakikada Saint-Maximin'in ve 39. dakikada Tadic'in penaltı golüyle sarı-lacivertliler üstünlük sağladı. Kasımpaşa'nın çabaları sonuçsuz kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

22. dakikada sağ kanatta topla buluşan Tadic, pasını sol kanatta bulunan Saint-Maximin'e aktardı. Ceza sahası dışı sol çaprazında pası alan Saint-Maximin, topu sağına çekerek yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu. 0-1

24. dakikada da Costa'nın ceza sahası içi sağ çaprazından sert vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

35. dakikada Saint-Maximin ceza sahası içinde rakibini geçerek son çizgiden pasını aktardıktan sonra savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

39. dakikada kullanılan penaltıda topun başına geçen Tadic, kalenin ortasına yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

40. dakika Winck sağ kanattan son çizgiye inerek topu ceza sahası içine ortaladı. Burada pozisyonu takip eden Brekalo, yakın mesafeden gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kalenin üzerinden dışarı attı.

Hakemler: Halil Umut Meler, Murat Tuğberk Curbay, İbrahim Bozbey

Kasımpaşa: Gainniotis, Winck, Opoku, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Sadiku, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic, Brekalo, da Costa

Yedekler: Ali Emre Yanar, Sadık Çiftpınar, Cafu, Erdem Çetinkaya, Espinoza, Taylan Utku Aydın, Aytaç Kara, Yunus Emre Atakaya, Barak

Teknik Sorumlu: Barış Kanbak

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Becao, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Fred, İsmail Yüksek, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydin, Mert Hakan Yandaş, Dzeko, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Amrabat, Oğuz Aydın, Yusuf Akçiçek

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Goller: Saint-Maximin (dk. 22), Tadic (dk. 39 pen.) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Fall, Opoku, Winck (Kasımpaşa) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Recep Tayyip Erdoğan Trendyol Süper Lig Fenerbahçe Kasımpaşa

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