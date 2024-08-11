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Trendyol Süper Lig'in İlk Haftasında Çaykur Rizespor, Başakşehir'i Konuk Ediyor

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Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Çaykur Rizespor, Başakşehir'i konuk edecek. İki takım arasında daha önce oynanan 18 maçta Başakşehir'in üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor, konuk edeceği Başakşehir ile ligde 19. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Çaykur Rizespor, yarın saat 21.00'de Başakşehir'i konuk edecek. İki takım bugüne kadar Süper Lig'de 18 defa karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Rizespor, 3 müsabakayı kazanırken Başakşehir ise 12 defa galibiyet ile sahadan ayrıldı. Taraflar arasındaki 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Rizespor, bu karşılaşmalarda 18 gol kaydederken, Başakşehir ise 37 gol attı.

Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak

Çaykur Rizespor-Başakşehir karşılaşmasını hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını ise Murat Ergin Gözütok ve Anıl Usta yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Feridun Daldaş görev yapacak. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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