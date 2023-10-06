Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Pendikspor, Sivasspor ile karşı karşıya gelecek

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Pendikspor, sahasında Sivasspor ile oynayacak. İki ekip tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Pendikspor, sahasında Sivasspor ile oynayacak. İki ekip tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Pendikspor, yarın saat 13.30'da Sivasspor'u ağırlayacak. Bu müsabakayla birlikte iki ekip tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 7 haftada İstanbul ekibi, Süper Lig'de galibiyetle tanışamadı. Kırmızı-beyazlılar ligde karşılaştığı Hatayspor, Adana Demirspor ve Trabzonspor maçlarından mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş, Kasımpaşa, Alanya ve Fatih Karagümrük ile berabere kalan Pendikspor, 4 puanla 17. sırada bulunuyor.

Pendikspor, ilk kez evinde

Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Pendikspor, Pendik Stadyumu'nun Süper Lig standartlarına uygun hale gelmesi için çalışma başlatıldığını açıklamış ve bu haftaya kadarki iç saha maçlarını Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynamıştı. Pendik Stadyumu'ndaki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte kırmızı-beyazlılar Süper Lig'de ilk kez evinde maça çıkacak.

Sivasspor, İstanbul'da puana hasret

Sivasspor, bu sezon ligde geride kalan haftalarda yalnızca Gaziantep deplasmanından galibiyetle ayrıldı. Samsunspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor ve Hatayspor ile oynadığı maçlardan beraberlikle ayrılan Yiğidolar, Beşiktaş ve Ankaragücü'ne ise mağlup oldu. 1 galibiyet ve 4 beraberliği bulunan Sivasspor, 7 puanla 12. sırada yer alıyor.

Öte yandan kırmızı-beyazlılar Süper Lig'de son 5 İstanbul deplasmanından puansız ayrıldı. Sivasspor, İstanbul'da oynadığı maçlarda en son 24 Aralık 2022'de Kasımpaşa deplasmanından 2-1 galip ayrılarak puan kazandı.

Turgut Doman düdük çalacak

Pendikspor ile Sivasspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetecek. Doman'ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Mehmet Fatih Mazlum yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Turtay olacak. - İSTANBUL