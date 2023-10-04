Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Pendikspor-EY Sivasspor maçının hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Pendikspor-EY Sivasspor maçında hakem Turgut Doman görev yapacak.

Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Cumartesi günü Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak olan Pendikspor - Sivasspor maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada hakem Turgut Doman düdük çalacak. Doman'ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Turtay olacak. - SİVAS