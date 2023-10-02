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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor ile RAMS Başakşehir karşılaştı

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor sahasında RAMS Başakşehir'i ağırladı. İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor sahasında RAMS Başakşehir'i ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada ceza alanında topla buluşan Thiam'ın şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.

11. dakikada ara pasında topla buluşan Dennis'in ceza sahası içerisinden vuruşu auta gitti.

32. dakikada ara pasında topla buluşan Figueiredo'nun vuruşunu kaleci Bilal uzaklaştırdı.

Stat: RHG Enertürk

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Kayserispor: Bilal, Uzodimma, Jeanvier, Attamah, Carole, Ackah, Kartal Kayra, Boa Merte, Ramazan, Mane, Thiam

Yedekler: Onurcan, Kolovetsios, Hosseini, Hasan Ali, Arif, Baran Ali, Bahoken, Hayrullah, Talha, Yiğit Emre

Teknik Direktör: Recep Uçar

RAMS Başakşehir: Volkan, Dubois, Ba, Opoku, Lima (Cemali Sertel dk. 5), Karzev, Berkay, Deniz, Figuiredo, Dennis, Keny

Yedekler: Deniz, Onur, Aleksic, Piatek, Pelkas, Abeid, Mahmut Tekdemir, Emirhan, Berkay

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Sarı kart: Ackah (Kayserispor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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