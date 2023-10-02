Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor ile RAMS Başakşehir karşılaştı
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor sahasında RAMS Başakşehir'i ağırladı. İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor sahasında RAMS Başakşehir'i ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada ceza alanında topla buluşan Thiam'ın şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.
11. dakikada ara pasında topla buluşan Dennis'in ceza sahası içerisinden vuruşu auta gitti.
32. dakikada ara pasında topla buluşan Figueiredo'nun vuruşunu kaleci Bilal uzaklaştırdı.
Stat: RHG Enertürk
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Kayserispor: Bilal, Uzodimma, Jeanvier, Attamah, Carole, Ackah, Kartal Kayra, Boa Merte, Ramazan, Mane, Thiam
Yedekler: Onurcan, Kolovetsios, Hosseini, Hasan Ali, Arif, Baran Ali, Bahoken, Hayrullah, Talha, Yiğit Emre
Teknik Direktör: Recep Uçar
RAMS Başakşehir: Volkan, Dubois, Ba, Opoku, Lima (Cemali Sertel dk. 5), Karzev, Berkay, Deniz, Figuiredo, Dennis, Keny
Yedekler: Deniz, Onur, Aleksic, Piatek, Pelkas, Abeid, Mahmut Tekdemir, Emirhan, Berkay
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Sarı kart: Ackah (Kayserispor) - KAYSERİ