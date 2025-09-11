Trendyol Süper Lig'in 5. Haftasında Görev Yapacak Hakemler Açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Haftanın önemli maçı olan Fenerbahçe- Trabzonspor karşılaşmasında Ozan Ergün düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta heyecanı 13 Eylül Cumartesi, 14 Eylül Pazar ve 15 Eylül Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu maçlarda görev yapacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak haftanın önemli maçını hakem Ozan Ergün yönetecek.

Süper Lig'de 5. haftanın programı ve maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

13 Eylül Cumartesi

17.00 Samsunspor - Antalyaspor: Arda Kardeşler

17.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Oğuzhan Aksu

17.00 Eyüpspor - Galatasaray: Batuhan Kolak

20.00 Konyaspor - Corendon Alanyaspor: Halil Umut Meler

20.00 Beşiktaş - Başakşehir: Alper Akarsu

14 Eylül Pazar

17.00 Kayserispor - Göztepe: Atilla Karaoğlan

17.00 Gaziantep FK - Kocaelispor: Yiğit Arslan

20.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Ozan Ergün

15 Eylül Pazartesi

20.00 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği: Zorbay Küçük - İSTANBUL