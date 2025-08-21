Trendyol Süper Lig'in 3. Haftasında Görev Yapacak Hakemler Açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 3. Haftasında Görev Yapacak Hakemler Açıklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Maçlar 23-25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ertelenen Konyaspor - Beşiktaş, Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir ve Samsunspor - Kasımpaşa maçları ise ileriki bir tarihe alındı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında heyecan; yarın, 23 Ağustos Cumartesi, 24 Ağustos Pazar ve 25 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Ligin 3. haftasında oynanması planlanan Konyaspor - Beşiktaş, Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir ve Samsunspor - Kasımpaşa maçları Avrupa müsabakaları nedeniyle ileri tarihe ertelenmişti.

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

21.30 Fatih Karagümrük - Göztepe: Batuhan Kolak

23 Ağustos Cumartesi

21.30 Gaziantep FK - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

21.30 Fenerbahçe - Kocaelispor: Mehmet Türkmen

24 Ağustos Pazar

19.00 Trabzonspor - Antalyaspor: Ali Yılmaz

21.30 Kayserispor - Galatasaray: Alper Akarsu

25 Ağustos Pazartesi

21.30 Eyüpspor - Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Defne Samyeli ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında kimlik tartışması

Samyeli, "O aslında Alevi" diyen ROK'a fena patladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Yaşlanmış' yorumuna Nehir Erdoğan'dan tek cümlelik cevap

"Yaşlanmış" yorumuna ünlü oyuncudan tek cümlelik cevap
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.