Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında görev alacak hakemler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta heyecanı yarın, 24 Şubat Cumartesi, 25 Şubat Pazar ve 26 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu haftaki müsabakalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyuruldu.

Süper Lig'de 27. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Samsunspor - Çaykur Rizespor: Murat Erdoğan

24 Şubat Cumartesi

13.30 Kayserispor - MKE Ankaragücü: Turgut Doman

16.00 Gaziantep FK -RAMS Başakşehir: Ali Şansalan

19.00 Konyaspor - Hatayspor: Zorbay Küçük

19.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Cihan Aydın

25 Şubat Pazar

13.30 Sivasspor - Pendikspor: Burak Pakkan

16.00 Fatih Karagümrük - Corendon Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Trabzonspor - Adana Demirspor: Burak Şeker

19.00 İstanbulspor - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

26 Şubat Pazartesi

20.00 Galatasaray - Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen - İSTANBUL