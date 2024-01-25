Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş arasında maçın hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş arasında pazar günü oynanacak maçta hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 28 Ocak Pazar günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak olan Sivasspor - Beşiktaş müsabakasının hakemleri açıklandı.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak. - SİVAS