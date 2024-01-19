Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor ile Gaziantep FK arasında maçın hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor ile Gaziantep FK arasında pazar günü oynanacak maçta hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 21 Ocak Pazar günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak olan Sivasspor - Gaziantep FK müsabakasının hakemleri açıklandı.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını Kamil Çetin ve Ogün Kamacı yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Burak Olcar olacak. - SİVAS