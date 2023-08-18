Trendyol Süper Lig'in 2. Haftasında İstanbulspor evinde Kayserispor ile karşılaştı
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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasının açılış maçında İstanbulspor evinde Kayserispor ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasının açılış maçında İstanbulspor evinde Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada Ali Karimi'nin ceza yayı yakınında Racine Coly'den kaptığı topla ceza sahasına girip sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
26. dakikada sol taraftan Mame Thiam'ın ceza sahası içine yaptığı ortada Gökhan Sazdağı'nın kafa vuruşu kaleci Jensen'de kaldı.
31. dakikada Ali Karimi'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Kemen'in sert şutunda kaleci Jensen meşin yuvarlağı kornere çeldi.
36. dakikada Kemen'in sol taraftan ortasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Ali Karimi, pasını Cardoso'ya aktardı. Cardoso'nun bekletmeden yaptığı sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı çıktı.
45+1. dakikada ceza yayı civarında Rroca'nın pasında topla buluşan Jackson Kenio'nun ceza yayından sol ayağının dışıyla yaptığı vuruşu kaleci Bilal kornere çeldi.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Sarper Barış Saka, Samet Çavuş, Özgür Ertem
İstanbulspor: David Jensen, Demeaco Duhaney, Mehmet Yeşil, Racine Coly, Vefa Temel, Alassane Ndao, Florian Loshaj, Eduart Rroca, Valon Ethemi, İbrahim Yılmaz, Jackson Kenio
Yedekler: Mücahit Serbest, Apostolos Diamantis, Eslem Öztürk, David Sambissa, Kubilay Köylü, Mendy Mamadou, Muhammet Berkay Tekke, Emir Kaan Gültekin, Muammer Sarıkaya, Jetmir Topalli
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Kayserispor: Bilal Bayazıt, Uzodimma, Dimitrios Kolovetsios, Arif Kocaman, Joseph Attamah, Oliver Kemen, Yaw Ackah, Miguel Cardoso, Ali Karimi, Mame Thiam, Gökhan Sazdağı
Yedekler: Mehmet Şamil Öztürk, Muhammed Eren Arıkan, Ahmet Kağan Malatyalı, Carlos Mane, Hayrullah Erkip, Baran Ali Gezek, Ramazan Civelek, Nurettin Korkmaz, Ethem Balcı, Talha Sarıarslan
Teknik Direktör: Çağdaş Atan - İSTANBUL