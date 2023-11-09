Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak olan Fatih Karagümrük - Sivasspor maçında hakem olarak Murat Erdoğan görevlendirildi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük ile Sivasspor arasında hakem belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük ile Sivasspor arasında cumartesi günü oynanacak maçta hakem Murat Erdoğan düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 11 Kasım Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak olan Fatih Karagümrük - Sivasspor müsabakasının hakemleri açıklandı.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Murat Erdoğan düdük çalacak. Erdoğan'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Hakan Karabalcık yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Alpaslan Şen olacak. - SİVAS