Trendyol Süper Lig: Hatayspor 2-1 Konyaspor ile İlk Yarıda Üstünlük Sağladı
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanan maçta Atakaş Hatayspor, Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek ilk yarıyı önde kapattı. Konyaspor'un golünü Jevtovic kaydederken, Hatayspor'un gollerini Boutobba ve Abdulkadir Parmak attı.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de Konyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Hatayspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Yusuf'un ceza sahasına ortasında Jevtovic kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1
22. dakikada Aboubakar'ın pasında topla buluşan Abdulkadir'in uzak mesafeden sert şutunu kaleci Deniz çeldi.
28. dakikada Cengiz'in soldan ortasında arka direkte topa yükselen Boutobba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
32. dakikada Kilama'nın pasında topla buluşan Abdulkadir'in uzak mesafeden sert vuruşunda meşin yuvarlak Bazoer'e çarparak ağlara gitti. 2-1
Hakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Emin Tuğral
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cengiz Demir, Massanga, Abdulkadir Parmak, Boutobba, Bamgboye, Strandberg, Aboubakar
Yedekler: Demir Sarıcalı, Emir Dadük, Okoronkwo, Selimcan Temel, Baran Sarka, Fernandes, Deniz Aksoy, Yiğit Ali Buz, Ersin Aydemir, Melih Şen
Teknik Direktör: Murat Şahin
Konyaspor: Deniz Ertaş, Ndao, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Yasir Subaşı, Jevtovic, Pedrinho, Melih İbrahimoğlu, Bazoer, Yusuf Erdoğan, Kramer
Yedekler: Slowik, Aleksic, Prip, Abdurrahman Üresin, Kaan Akyazı, Boranijasevic, Oğulcan Ülgün, Utku Eriş, Bjorlo, Melih Bostan
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: Jevtovic (dk. 10) (Konyaspor), Boutobba (dk. 28), Abdulkadir Parmak (dk. 32) (Atakaş Hatayspor)
Sarı kart: Adil (Konyaspor) - MERSİN