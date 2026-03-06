Haberler

Süper Lig'de 8-9 Mart'ta oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 8-9 Mart tarihlerinde görev alacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu, maçların hakem atamalarını duyurdu.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Pazar ve 9 Mart Pazartesi günü oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre 8-9 Mart tarihlerindeki karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

8 Mart Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Hesap.com Antalyaspor: Oğuzhan Aksu

13.30 Gaziantep FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk

20.00 Fenerbahçe-Samsunspor: Oğuzhan Çakır

9 Mart Pazartesi:

16.00 ikas Eyüpspor-Kocaelispor: Gürcan Hasova

20.00 Zecorner Kayserispor-Trabzonspor: Cihan Aydın

20.00 Corendon Alanyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Reşat Onur Coşkunses

