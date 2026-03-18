Trendyol Süper Lig: Eyüpspor: 0 Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Eyüpspor, evinde karşılaştığı Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada sağ taraftan paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Zubkov, pasını ceza sahası sağ çaprazındaki Muçi'ye aktardı. Muçi'nin sert şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.
58. dakikada sağ taraftan Radu'nun ortasına kale önünde iyi yükselen Legowski'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya gitti.
66. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Zubkov'un ortasına kale önünde dokunuşunu yapan Augusto, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
75. dakikada kaleci Felipe'nin hatalı pasında sağ tarafta topu alan Zubkov, pasını ceza yayındaki Onuachu'ya aktardı. Onuachu'nun dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.
87. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Zubkov, arka direğe orta yaptı. Bu noktada Nwaiwu'nun yakın direğe kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Gökhan Barcın, Bilal Gölen
Eyüpspor: Marcos Felipe, Calegari (Talha Ülvan dk. 78), Bedirhan Özyurt, Anıl Yaşar (Taşkın İlter dk. 85), Umut Meraş, Baran Ali Gezek, Denis Radu (Ismaila Manga dk. 85), Mateusz Legowski (Raux Yao dk. 78), Angel Torres, Metehan Altunbaş (Lenny Pintor dk. 56), Umut Bozok
Yedekler: Jankat Yılmaz, Luccas Claro, Jerome Onguene, Arda Yavuz, Abdou Sy
Teknik Direktör: Atila Gerin
Trabzonspor: Andre Onana, Ozan Tufan, Chibuike Nwaiwu, Stefan Savic, Mathias Lövik (Wagner Pina dk. 46), Oleksandr Zubkov (Anthony Nwakaeme dk. 89), Christ Oulai (Benjamin Bouchouari dk. 84), Jabol Folcarelli, Ernest Muçi, Umut Nayir (Felipe Augusto dk. 46), Paul Onuachu (Mustafa Eskihellaç dk. 84)
Yedekler: Onuralp Çevikkan, Salih Malkoçoğlu, Taha Emre İnce, Okay Yokuşlu, Onuralp Çakıroğlu
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Gol: Felipe Augusto (dk. 66) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Metehan Altunbaş, Mateusz Legowski, Taşkın İlter (Eyüpspor), Christ Oulai (Trabzonspor) - İSTANBUL