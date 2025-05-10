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Trendyol Süper Lig: Eyüpspor: 0 Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig: Eyüpspor: 0 Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşılaşıyor.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

19. dakikada Emre Mor'un sol taraftan kullandığı serbest vuruşta Tayfur Bingöl, altıpas önünden yaptığı kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

38. dakikada Yasin Özcan'ın uzun pasına hareketlenen Nuno da Costa, ceza sahası sol çaprazda topu kontrol ederek ceza sahası içine girdi. Costa'nın dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Seyfettin Ünal, Kemal Mavi

Eyüpspor: Berke Özer, Melih Kabasakal, Dorukhan Toköz, Ruben Vezo, Umut Meraş, Stepanenko, Halil Akbunar, Emre Mor, Tayfur Bingöl, Prince Ampem, Umut Bozok

Yedekler: Cengizz Alp Köseer, Muhammed Birkan Tetik, Erdem Gökçe, Batuhan Üzgül, Caner Erkin, Emre Akbaba, Recep Niyaz, Erdem Çalık, Hamza Akman, Hüseyin Maldar

Teknik Direktör: Arda Turan

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Jhon Espinoza, Kamil Piatkowski, Yasin Özcan, Kevin Rodrigues, Cafu, Mamadou Fall, Haris Hajradinovic, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Nuno da Costa

Yedekler: Sinan Bolat, Claudio Winck, Adnan Aktaş, Taylan Utku Aydın, Can Keleş, Yusuf İnci, Atakan Müjde, Antonin Barak, Josip Brekalo, Berk Can Yıldızlı

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Gol: Nuno da Costa (dk. 38) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dorukhan Toköz, Melih Kabasakal (Eyüpspor), Espinoza (Kasımpaşa) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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