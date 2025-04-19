Trendyol Süper Lig'e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu

Trendyol Süper Lig'e yükselen ilk takım Kocaelispor oldu. Yeşil-siyahlı takım, 16 yıllık hasrete son vererek Türk futbolun zirvesine çıktı.

ERZURUMSPOR FK VE FATİH KARAGÜMRÜK KAYBEDİNCE GARANTİLEDİLER

Ligin zirvesinde Kocaelispor, 35. haftada Erzurumspor FK (İstanbulspor'a 2-1) ile Fatih Karagümrük'ün ( Boluspor'a 1-0) mağlubiyeti sonrası sezonu ilk iki sıra içinde bitirmeyi ve Süper Lig'e direkt olarak yükselmeyi garantiledi. Ligde 4 maçı kalan Körfez ekibi, bu hafta Erokspor'un konuğu olacak. Ardından sırasıyla Boluspor, Iğdır FK ve Keçiörengücü ile karşılaşıp sezonu tamamlayacak.

16 YILLIK HASRETE SON VERDİLER

Son olarak 2008-2009 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Kocaelispor 16 yıl sonra yeniden en üst seviyede yer alacak. Bir dönem Bölgesel Amatör Lig'e kadar düşen Körfez ekibi 2015-16 sezonunda burada şampiyon olarak profesyonel liglere geri döndü. Ardından üst üste dört sezon 3. Lig'de mücadele eden takım, 2019-20 sezonunda ise şampiyon olup 2. Lig'e çıktı. Bir sonraki sezon 2. Lig'de play-off'ta zafere uzanıp 1. Lig'e yükselen Kocaelispor ligde kalıcı olamadı ve 2. Lig'e düştü. 2022-23 sezonunda 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olan yeşil-siyahlılar geçen sezon mücadele ettiği 1. Lig'de play-off oynama başarısı göstermişti. Körfez ekibi bu sezon ise bitime 4 maç kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

KENTTE KUTLAMALAR BAŞLADI

Kocaelispor, Boluspor'un Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etmesiyle Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Boluspor-Fatih Karagümrük karşılaşmasının son düdüğünün ardından büyük bir coşku yaşayan yeşil-siyahlı taraftarlar, İzmit Kent Meydanı'nda bir araya gelerek kutlama yaptı.

KOCAELİSPOR'UN SEZON PERFORMANSI

69 puanı bulunan İsmet Taşdemir'in öğrencileri şu ana kadar çıktığı 34 maçta 20 galibiyet ve 9 beraberlik elde ederken 5 maçta mağlup oldu. Kocaelispor bu süreçte rakip filelere 60 gol atarken kalesinde 29 gol gördü.