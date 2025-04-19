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Trendyol Süper Lig'e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu

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Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında en yakın takipçisi Fatih Karagümrük'ün Boluspor'a 1-0 yenilmesinin ardından bitime 4 maçı kala ilk 2 sırada yer almayı garantileyerek Trendyol Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu. Körfez ekibi, 16 yıl sonra Türk futbolunun zirvesine geri döndü.

Trendyol Süper Lig'e yükselen ilk takım Kocaelispor oldu. Yeşil-siyahlı takım, 16 yıllık hasrete son vererek Türk futbolun zirvesine çıktı.

ERZURUMSPOR FK VE FATİH KARAGÜMRÜK KAYBEDİNCE GARANTİLEDİLER

Ligin zirvesinde Kocaelispor, 35. haftada Erzurumspor FK (İstanbulspor'a 2-1) ile Fatih Karagümrük'ün ( Boluspor'a 1-0) mağlubiyeti sonrası sezonu ilk iki sıra içinde bitirmeyi ve Süper Lig'e direkt olarak yükselmeyi garantiledi. Ligde 4 maçı kalan Körfez ekibi, bu hafta Erokspor'un konuğu olacak. Ardından sırasıyla Boluspor, Iğdır FK ve Keçiörengücü ile karşılaşıp sezonu tamamlayacak.

Trendyol Süper Lig'e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu

16 YILLIK HASRETE SON VERDİLER

Son olarak 2008-2009 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Kocaelispor 16 yıl sonra yeniden en üst seviyede yer alacak. Bir dönem Bölgesel Amatör Lig'e kadar düşen Körfez ekibi 2015-16 sezonunda burada şampiyon olarak profesyonel liglere geri döndü. Ardından üst üste dört sezon 3. Lig'de mücadele eden takım, 2019-20 sezonunda ise şampiyon olup 2. Lig'e çıktı. Bir sonraki sezon 2. Lig'de play-off'ta zafere uzanıp 1. Lig'e yükselen Kocaelispor ligde kalıcı olamadı ve 2. Lig'e düştü. 2022-23 sezonunda 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olan yeşil-siyahlılar geçen sezon mücadele ettiği 1. Lig'de play-off oynama başarısı göstermişti. Körfez ekibi bu sezon ise bitime 4 maç kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

KENTTE KUTLAMALAR BAŞLADI

Kocaelispor, Boluspor'un Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etmesiyle Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Boluspor-Fatih Karagümrük karşılaşmasının son düdüğünün ardından büyük bir coşku yaşayan yeşil-siyahlı taraftarlar, İzmit Kent Meydanı'nda bir araya gelerek kutlama yaptı.

Trendyol Süper Lig'e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu

KOCAELİSPOR'UN SEZON PERFORMANSI

69 puanı bulunan İsmet Taşdemir'in öğrencileri şu ana kadar çıktığı 34 maçta 20 galibiyet ve 9 beraberlik elde ederken 5 maçta mağlup oldu. Kocaelispor bu süreçte rakip filelere 60 gol atarken kalesinde 29 gol gördü.

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Trendyol Süper Lig'e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAltan Kaya:

Hadi hayırlı olsun, Fenerbahçenin belalısıydı bi aralar. Neyse lige renk katar Kocaelispor

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Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

hayırlı olsun. süper lige hoşgeldin kocaelispor

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Fenerin pilot takımı Karagümrük te peşinden gelir

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Haber Yorumlarıtt:

Efsane Geri Döndü! Hodrimeydan!

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Haber YorumlarıHarun Kara:

kocaeli bursa izmir Ankara takımları olmadığı zaman ligin tadı yok

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Haber YorumlarıEmre Yoldaş:

sanayi şehri Kocaeli umarım Kocaeli sanayisi İstanbul takımlarını bırakıp Kocaelispor’a destek olurlar

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