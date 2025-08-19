Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ve Antalyaspor'un Biletleri Satışta

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor ile Hesap.com Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıkarıldı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada bilet fiyatları VIP Platinum- B için 5 bin 750, VIP Platinum- A/C için 4 bin 500, VIP Gold için 3 bin 500, VIP Silver için 2 bin 500, batı tribün için 900, doğu tribün için 700, Mattia Ahmet Minguzzi tribünü için 600, güney-kuzey kale arkası için 400, misafir tribün için ise 500 lira olarak belirlendi.

Bordo-mavili takım ile Hesap.com Antalyaspor, 24 Ağustos Pazar günü karşı karşıya gelecek.