Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ve Antalyaspor'un Biletleri Satışta
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor ile Hesap.com Antalyaspor arasında oynanacak maçın biletleri satışa çıktı. Maç 24 Ağustos Pazar günü Papara Park'ta gerçekleştirilecek ve bilet fiyatları 400 ile 5750 lira arasında değişiyor.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada bilet fiyatları VIP Platinum- B için 5 bin 750, VIP Platinum- A/C için 4 bin 500, VIP Gold için 3 bin 500, VIP Silver için 2 bin 500, batı tribün için 900, doğu tribün için 700, Mattia Ahmet Minguzzi tribünü için 600, güney-kuzey kale arkası için 400, misafir tribün için ise 500 lira olarak belirlendi.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor