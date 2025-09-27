Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Karagümrük'ü 3-1 Geçti

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı bordo-mavili ekibin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada Kazeem Olaigbe'nin pasında topla buluşan Christ Oulai, ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Ivo Grbic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

20. dakikada Felipe Augusto'nun pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Wagner Pina, pasını tekrar Felipe Augusto'ya çıkardı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

28. dakikada Sam Larsson'un pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Tiago Çukur'un yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

35. dakikada sağ kanattan Wagner Pina'nın yaptığı ortada, penaltı noktası yakınından Paul Onuachu sırtı kaleye dönük yaptığı vole vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Ivo Grbic'in sağından ağlara gönderdi. 1-2

45+3. dakikada Oleksandr Zobkov pasında altıpas üzerinde topla buluşan Paul Onuachu, Atakan Çankaya ile yaşadığı ikili mücadele sonrası mücadelenin hakemi Mehmet Türkmen direkt olarak penaltı noktasını gösterdi. Pozisyonun devamında VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Türkmen, tekrar penaltı noktasını işaret etti.

45+8. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Paul Onuachu, yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle yolladı. 1-3

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Mehmet Türkmen, Bersan Duran, Hüseyin Aylak

Fatih Karagümrük: Ivo Grbic, Ricardo Esgaio, Atakan Çankaya, Nikoloz Ugrekhelidze, Jure Balkovec, Daniel Johnson, Marius Doh, Tiago Çukur, Sam Larsson, Joao Camacho, Andre Gray

Yedekler: Furkan Bekleviç, Berkay Özcan, Ahmet Sivri, David Fofana, Tarık Buğra Kalpaklı, Muhammed Kadıoğlu, Çağtay Kurukalıp, Serginho, Barış Kalaycı, Anıl Yiğit Çınar

Teknik Direktör: Marcel Liczka

Trabzonspor: Andre Onana, Wagner Pina, Stefan Savic, Arseniy Batagov, Arif Boşluk, Christ Oulai, Tim Folcarelli, Oleksandr Zobkov, Felipe Augusto, Kazeem Olaigbe, Paul Onuachu

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Edin Visca, Ernest Muçi, Ozan Tufan, Danylo Sikan, Rayyan Baniya, Serdar Saatçı, Cihan Çanak, Salih Malkoçoğlu, Boran Başkan

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Tiago Çukur (dk. 28) (Fatih Karagümrük), Felipe Augusto (dk. 20), Paul Onuachu (dk. 35 ve 45+8 pen.) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Atakan Çankaya, Jure Balkovec (Fatih Karagümrük) - İSTANBUL