Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor ile Antalyaspor Karşılaşıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor'u konuk edecek. İki takım da ligde 3'te 3 yapmak için mücadele edecek ve Trabzon'da oynanan maçlarda bordo-mavililerin ev sahibi olarak üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor ligde 59. kez karşı karşıya gelecekler. Konuk ekip Antalyaspor, deplasmanda bordo-mavililere karşı son galibiyetini 2016-2017 sezonunda 1-0'lık sonuçla almıştı.

Trendyol Süper Lig'e moralli başlayan Trabzonspor ve Antalyaspor, 24 Ağustos Pazar günü saat. 19: 00'da Trabzon'da kozlarını paylaşacak. Ligde 6 puanlı iki takım da ligde 3'te 3 yapmak için mücadele edecek.

İki takım Süper Lig'de 58 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda Trabzonspor'un 34, Antalyaspor'un 10 galibiyeti bulunurken 14 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililerin 108 golüne Antalyaspor 59 golle yanıt verdi.

Trabzonspor evinde üstün

İki takım arasında Trabzon'da oynanan 29 maçta ev sahibi bordo-mavililerin üstünlüğü bulunuyor. Trabzonspor evinde oynadığı maçlarda 19 galibiyet elde etti. Antalyaspor ise 2 galibiyet alabildi. 8 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Karadeniz ekibinin 64 golüne, konuk ekip 23 golle yanıt verdi.

Bordo-mavililer, ligde Akdeniz ekibine sahasında 8 maçtır yenilmiyor. Antalyaspor en son galibiyetini 2016-2017 sezonunda 1-0'lık sonuçla alırken, söz konusu sezondan sonra iki takım arasında oynanan 8 maçta Karadeniz ekibinin 6 galibiyeti bulunurken 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
'Ermeni mezarlığı' diyerek dadandılar! Yakınlarının kemiklerini dışarıda bulan mahalleli isyanda

Her ziyarette kemikleri dışarıda buluyorlar! Mahalleli isyanda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Orman yangını kabusu! Dört kentten alevler yükseldi

Alevler hızla büyüdü! Tam dört kentte orman yangını çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.