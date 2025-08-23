Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor ile Antalyaspor Karşılaşıyor

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor ligde 59. kez karşı karşıya gelecekler. Konuk ekip Antalyaspor, deplasmanda bordo-mavililere karşı son galibiyetini 2016-2017 sezonunda 1-0'lık sonuçla almıştı.

Trendyol Süper Lig'e moralli başlayan Trabzonspor ve Antalyaspor, 24 Ağustos Pazar günü saat. 19: 00'da Trabzon'da kozlarını paylaşacak. Ligde 6 puanlı iki takım da ligde 3'te 3 yapmak için mücadele edecek.

İki takım Süper Lig'de 58 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda Trabzonspor'un 34, Antalyaspor'un 10 galibiyeti bulunurken 14 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililerin 108 golüne Antalyaspor 59 golle yanıt verdi.

Trabzonspor evinde üstün

İki takım arasında Trabzon'da oynanan 29 maçta ev sahibi bordo-mavililerin üstünlüğü bulunuyor. Trabzonspor evinde oynadığı maçlarda 19 galibiyet elde etti. Antalyaspor ise 2 galibiyet alabildi. 8 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Karadeniz ekibinin 64 golüne, konuk ekip 23 golle yanıt verdi.

Bordo-mavililer, ligde Akdeniz ekibine sahasında 8 maçtır yenilmiyor. Antalyaspor en son galibiyetini 2016-2017 sezonunda 1-0'lık sonuçla alırken, söz konusu sezondan sonra iki takım arasında oynanan 8 maçta Karadeniz ekibinin 6 galibiyeti bulunurken 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. - TRABZON