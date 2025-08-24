Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Antalyaspor'u 1-0 Önde Tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi bordo-mavililerin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada Augusto'nun yerden pasında topu kontrol eden Onuachu'nun vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

38. dakikada Zubkov'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale önünde yerden seken top arka direğe açıldı. Bu noktada Savic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak boş ağlara gitti. 1-0

41. dakikada Olaigbe'nin ceza sahası dışında yerden şutu kaleci Abdullap Yiğier'den döndü. Pozisyonun devamına topu önüne alan Augusto'nun sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ancak VAR uyarısıyla monitörde pozisyonu inceleyen hakem Ali Yılmaz, gol esnasında Onuachu'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle golün iptaline karar verdi.

Hakemler: Ali Yılmaz, Furkan Ürün, Esat Sancaktar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Folcarelli, Olaigbe, Zubkov, Augusto, Onuachu

Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Mendy, Visca, Cham, Ozan Tufan, Sikan, Rayyan Baniya, Serdar Saatçı, Salih Malkaçoğlu, Arif Boşluk

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Dzhikiya, Kenneth Paal, Söner Dikmen, Jesper Ceesay, Streek, Storm, Abdulkadir Ömür, Tomas Cvancara

Yedekler: Kağan Arıcan, Güray Vural, Kahuzinski, Ali Demirbilek, Hasan Yakup İlçin, Mert Yılmaz, Giannetti, Berkay Topdemir, Ege İzmirli, Poyraz Efe Yıldırım

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Gol: Savic (dk. 38) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Batagov (Trabzonspor), Streek (Antalyaspor) - TRABZON