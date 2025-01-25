Trendyol Süper Lig'de Sivasspor, Kayserispor'u 5-2 Yendi

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Bellona Kayserispor'u 5-2 yenen Net Global Sivasspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Erdoğan, karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Maçta galip geldikleri için mutlu olduklarını belirten Erdoğan, "Oyuncularıma sahada verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ederim." dedi.

Karşılaşmaya çok iyi başladıklarını ve 10 dakikada 2 gol bulduklarını aktaran Erdoğan, "Rakip 10 kişi kaldı ve o bölümde açıkçası 11'e 11 oynadığımızdan daha kötü bir dönem oldu. İster istemez Kayserispor'un da bulunduğu durum, 10 kişi kalmasına rağmen kaybedecek bir şeylerinin olmadığını düşünerek hücum ve pas yapmaya çalıştılar." diye konuştu.

"Çok kritik bir maçtı"

Devre arasında oyuncularını uyardığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu işin şakası olmaz, futbolda bugüne kadar olmuş şeyler. Kesinlikle aynı istek ve iştahla, aynı disiplinle mücadeleye devam etmemiz gerektiğini söyledim. Bulabildiğimiz kadar pozisyon, bulabildiğimiz kadar goller bulmamız gerektiğini söyledim. İkinci yarının ilk dakikasında yediğimiz gol gereksiz yere bizi telaşa soktu. Bir dönem topu rakibe verdik, pozisyonlar yedik. Açıkçası ikinci yarının bazı bölümlerinden çok memnun olduğumu söyleyemem. Uzun süredir galip gelemeyen bir durumumuz vardı. Maçı herkes çok istiyordu ve maçın başlangıcında bunu rakibe ve kendimize hissettirdik. Çok uyarmamıza rağmen ikinci yarının başında yediğimiz golle açıkçası rakibi oyuna dahil ettik. Galip geldik, bu maçın bazı bölümlerinden de ders çıkartmamız gerekiyor. Mutluyuz, hepimizin üzerinde inanılmaz bir baskı oluşmuştu, çok kritik bir maçtı. Belki hanemize 3 puan yazdırdık ama bazı maçlarda deniliyor ya 6 puanlık bir maçtı. Direkt altımızdaki rakip ve puan kaybında çok daha sıkıntıya girebilirdik. Allah'a çok şükür bugün galip gelmeyi bildik."

Erdoğan, takımlarına destek veren taraftarlara da teşekkür etti.

Maçta şans verdiği yeni transferleri Tolga Ciğerci ve Efkan Bekiroğlu'nun performansından memnun olduğunu söyleyen Erdoğan, genç futbolculara da zaman zaman şans vereceğini ifade etti.

"4-5 alternatif oyuncu adayımız var"

Transfer çalışmalarına da değinen Erdoğan, savunma anlamında transfer arayışlarının olmadığını aktardı.

Bir yabancı oyuncu haklarının kaldığını belirten Erdoğan, "Onu da savunma hattı için kullanmayacağız. Transfer konusunda zorlanıyoruz, zorlanma nedenimiz de kaliteli ve bize katkı sağlayacak oyuncu açıkçası şu ana kadar çok net bir biçimde az bulduk. 4-5 alternatif oyuncu adayımız var." dedi.

Göreve geldiği günden itibaren transfer çalışmaları için yaklaşık 500 oyuncuyu izlediğini belirten Erdoğan, "500'den 5'e indirdik ve bunlar bize şu dönem yardımcı olabileceğine inandığımız oyuncular. Onlarla da kulübümüz görüşme halinde. Bu bir süreç çünkü oyuncuların sözleşmeleri devam ediyor, hepsi oynayan oyuncular. Biz buna da dikkat etmeye çalışıyoruz, sözleşmeler devam ettiği için bunun da mali bir yükü var." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sadece transfer yapmak için oyuncu almak istemediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bize yardımcı olabilecek, takım kalitesini daha da yukarıya çıkartabilecek oyuncu arıyoruz. Kulüplerin belirli bir harcama limitleri olduğu için transfer piyasası çok durgun. Aynı zamanda diğer kulüpler de kendilerine yardımcı olabilecek oyuncuları bulmakta zorlandığı için. Şu an acil bir şekilde ofansif anlamda kadromuzu genişletmek istiyoruz ve rekabete sokabilecek bir oyuncu arıyoruz. Transfer sürecinde ihtiyaç duyarsak, sakatlık olur veya iyi bir oyuncu düşerse diğer pozisyonları da değerlendiririz."