Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir Gaziantep FK'yi Yenerek Üst Sıralara Yükseldi

(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir, Gaziantep Fk'yi 2-1 mağlup etti.

Başakşehir 48 puana yükselirken Gaziantep FK ise 42 puanda kaldı.

Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan, 53. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi ve Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü. Ayrıca sarı kart alan Okereke ile ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Kozlowski de Fenerbahçe karşılaşmasında cezalı olacak.