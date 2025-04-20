Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir Gaziantep FK'yi Yenerek Üst Sıralara Yükseldi
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir, Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup ederek puanını 48'e çıkardı. Gaziantep, maç boyunca önde gitse de Başakşehir, Piatek'in penaltı golüyle eşitliği sağladı ve Brnic'in uzatma dakikalarında attığı golle maçı kazandı. Gaziantep'in teknik direktörü Selçuk İnan, kırmızı kart gördüğü için Fenerbahçe maçı için cezalı duruma düştü.
(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir, Gaziantep Fk'yi 2-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir evinde Gaziantep FK ile karşılaştı. Maça hızlı başlayan konuk ekip, 9. dakikada David Okereke'nin attığı golle 1-0 üstünlük sağladı. İlk yarının son anlarında Başakşehir, 42. dakikada Piatek'in penaltıdan kaydettiği golle eşitliği yakaladı. Uzatma dakikalarında, 45+4'te Brnic'in golüyle Başakşehir, devreye 2-1 önde girdi.
Başakşehir 48 puana yükselirken Gaziantep FK ise 42 puanda kaldı.
Selçuk İnan, Okereke ve Kozlowski Fenerbahçe karşılaşmasında cezalı
Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan, 53. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi ve Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü. Ayrıca sarı kart alan Okereke ile ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Kozlowski de Fenerbahçe karşılaşmasında cezalı olacak.
Kaynak: ANKA / Spor