Haberler

Trendyol Süper Lig'de VAR ve AVAR'da görev alacak hakemler belli oldu

Trendyol Süper Lig'de VAR ve AVAR'da görev alacak hakemler belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak 4 karşılaşmada görev alacak VAR ve AVAR hakemleri duyuruldu. Fenerbahçe-Göztepe, Gaziantep FK-Konyaspor, Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor ve Antalyaspor-Gençlerbirliği maçlarının detayları paylaşıldı.

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak 4 karşılaşmada VAR ve AVAR'da görev alacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftası bugün oynanacak 4 müsabakayla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu, bu maçlarda VAR'da ve AVAR'da görev yapacak hakemleri açıkladı. Fenerbahçe ile Göztepe arasında saat 20.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Çağdaş Altay olacak. VAR'da Ömer Faruk Turtay, AVAR'da da Suat Güz görev yapacak.

Gaziantep Fk ile Konyaspor arasında saat 14.30'da Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını Yusuf Susuz ile Kerem İlitangil yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Berkay Erdemir olacak. Mücadelede VAR'da Özgür Yankaya, AVAR'da da Anıl Usta yer alacak.

Çaykur Rizespor'un, Corendon Alanyaspor'u konuk edeceği maç saat 17.00'de başlayacak. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Ali Can Alp yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Direnç Tonusluoğlu olacak. Mücadelede VAR'da Onur Özütoprak, AVAR'da da Mehmet Salih Mazlum görev alacak.

Antalyaspor ile Gençlerbirliği, saat 17.00'de Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabakada Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak. Coşkunses'in yardımcılıklarını Murat Şener ile Mert Bulut yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Oğuzhan Aksu olacak. Mücadelede VAR'da Bülent Birincioğlu, AVAR'da da Abdullah Bora Özkara yer alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi
İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı

İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı
Erdoğan talimat verdi! Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti

Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evli kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini bıçak ve satırla katletti

Evli kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini bıçak ve satırla katletti
Görüntüler ortaya çıktı! Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar

Vahşetin görüntüleri! Parçaladıkları kadını çöpe böyle atmışlar
MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç sahnede fena düştü

MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç yürekleri ağza getirdi
Kayıp olarak aranıyordu, kara gömülmüş araçtan cesedi çıktı

Kara gömülmüş otomobilde korkunç manzarayla karşılaştılar
Evli kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini bıçak ve satırla katletti

Evli kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini bıçak ve satırla katletti
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin

Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Lider Bursaspor'da sürpriz ayrılık

Süper Lig şampiyonu, lider durumdayken hocasını yolladı