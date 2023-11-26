Haberler ›› Spor ›› Trendyol Süper Lig'de Kayserispor ve Adana Demirspor Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'de Kayserispor ve Adana Demirspor Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor evinde Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta atılan goller ve sarı kartlar da yer aldı.