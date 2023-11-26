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Trendyol Süper Lig'de Kayserispor ve Adana Demirspor Berabere Kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor evinde Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta atılan goller ve sarı kartlar da yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor evinde karşılaştığı Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)

48. dakikada Cardoso'nun sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içerisinde yükselen Arif'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

73. dakikada Cardoso'nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Boa Morte, düzgün ve sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

81. dakikada ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören noktada topu alan N'Diaye'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarıya gitti.

Hakemler: Kadir Sağlam, Erdem Bayık, Ogün Kamacı

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah (Arif dk. 39), Carole, Karimi, Kartal, Moa Morte, Kemen (Ramazan dk. 67), Cardoso (Bahoken dk. 85), Thiam

Yedekler: Onurcan, Kolovetsios, Uzodimma, Baran, Hasan Ali, Ackah, Talha

Teknik Direktör: Recep Uçar

Adana Demirspor: Ertaç, Dorukhan, Semih, Gravillon, Rodrigues, N'Diaye, Tayfun (Nani dk. 78), Michut (Emre dk. 60), Yusuf Sarı (Zeneli dk. 78), Yusuf Erdoğan, Niang (Yusuf Barasi dk. 85)

Yedekler: Magomedaliev, İsmail, Abdurrahim, İzzet, Abdulsamet, Cisse

Teknik Direktör: Patrick Kluivert

Goller: Boa Morte (dk. 73) (Kayserispor), Yusuf Erdoğan (dk. 45) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Gökhan, Cardoso, Boa Morte (Kayserispor), Ertaç, Tayfun, Rodrigues (Adana Demirspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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