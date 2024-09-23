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Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile Trabzonspor Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile Trabzonspor Berabere Kaldı
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Gaziantep FK ve Trabzonspor maçı 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Maçta her iki takımın da gol pozisyonlarına etki eden anlar yaşandı, ancak ağlar havalanmadı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Furkan'ın sağ köşeden kullandığı kornerde ceza sahasında topa iyi yükselen Saborit'in kafa vuruşunu kaleci Uğurcan çizgide güçlükle kontrol etti.

51. dakikada savunma arkasına sarkan Okereke'nin ceza sahasına girer girmez sol çaprazdan yerden çektiği şut kaleci Uğurcan'da kaldı.

52. dakikada ceza sahası yayı gerisinde topla buluşan Kozlowski'nin şutunu yerden sektikten sonra Uğurcan kontrol etti.

57. dakikada ceza ayı üzerinde kalenin tam karşısında topla buluşan Cham'ın sert ve düzgün şutu üstten auta çıktı.

59. dakikada Cham'ın ortasında Denswil'in kafa ile indirdiği topa Nwakaeme'nin kale önünde vuruşu savunmadan döndü.

60. dakikada Nwakaeme'nin pasında Draguş'un ceza sahası içerisinde vuruşunda kaleciden dönen topu Banza ağlarla buluşturdu. VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Volkan Bayarslan pozisyonu izleyerek, pozisyon öncesinde Malheiro'nun Sorescu'ya faul yaptığı tespit edildi ve gol geçersiz sayıldı.

69. dakikada Cham'ın ceza sahası dışı sağından direkt kaleye kullandığı serbest vuruşu kaleci Dioudis son anda kornere çeldi.

70. dakikada Cham'ın sağ köşeden kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topa iyi yükselen Mendy'nin kafa vuruşunu kaleci Dioudis ik hamlede kontrol etti.

90+3. dakikada Sorescu'nun yerden pasına Ndiaye'nin yerden şutu uzak direğin dibinden dışarı çıktı.

Hakemler: Volkan Bayarslan, Bilal Gölen, Murat Altan

Gaziantep FK: Sokratis Dioudis, Ömürcan Artan (Halil Dervişoğlu dk. 87), Arda Kızıldağ, Bruno Viana, Enric Saborit, Ndiaye, Furkan Soyalp (Maxim dk. 78), Deian Sorescu, Kozlowski (Ogün Özçiçek dk. 72), Lungoyi (Kenan Kodro dk. 72), David Okereke (Salem M'Bakata dk. 87)

Yedekler: Mustafa Burak, Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy, Mandouki, Mirza Cihan

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, Mendy, Stefano Denswil, Eren Elmalı (Borna Barisic dk. 76), Okay Yokuşlu (Lundstram dk. 46), Ozan Tufan, Cihan Çanak (Denis Draguş dk. 46), Cham, Nwakaeme (Umut Bozok dk. 76), Simon Banza

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Bardhi, Umut Güneş, Serdar Saatçı, Batagov, Arif Boşluk

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Sarı kartlar: Selçuk İnan (Teknik Direktör), Furkan Soyalp, Kozlowski, Saborit, Sorescu, Arda (Gaziantep FK), Banza, Okay Yokuşlu, Malheiro, Nwakaeme (Trabzonspor) - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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