Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor, Kayserispor'a 1-0 Mağlup Oldu

Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor, Kayserispor'a 1-0 Mağlup Oldu
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Kayserispor'a 1-0 yenildi. Maçta Kayserispor'un golünü Benes kaydetti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Sowe'un rakiplerini geçip ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

57. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Benes'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

81. dakikada Benes'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Fofana, meşin yuvarlağı kontrol etti.

Hakemler: Cihan Aydın, Özcan Sultanoğlu, Seyfettin Ünal

Çaykur Rizespor: Fofana, Taha Şahin, Mocsi, Sagnan, Hojer (Mithat Pala dk.71), Taylan Antalyalı (Muhamed Buljubasic dk. 31), Papanikolaou (Halil Dervişoğlu dk.71), Sakyi, Jurecka (Olawoyin dk.58), Emrecan (Zeqiri dk. 31), Sowe

Yedekler: Erdem Canpolat, Alikulov, Mihaila, Augusto, Yakup Ayan

Teknik Direktör: İlhan Palut

Kayserispor: Bilal Beyazit, Ramazan Civelek, Bennasser, Denswil, Carole, Furkan Soyalp (Dorukhan Toköz dk.83), Benes, Mane (Talha Sarıarslan dk.79), Mendes (Mehmet Eray Özbek dk.86), Cardoso, Onugkha

Yedekler: Onurcan Piri, Kayra Cihan, Arif Kocaman, Emre Çeltik, Tuci, Arda Kaya, Nurettin Korkmaz

Teknik Direktör: Radomir Dalovic

Gol: Benes (dk. 57) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Sagnan, Halil Dervişoğlu (Çaykur Rizespor), Furkan Soyalp, Mendes, Ramazan Civelek (Kayserispor) - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
