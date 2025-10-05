Haberler

Trendyol Süper Lig'de Bugün Samsunspor-Fenerbahçe Maçı VAR Hakemi Sarper Barış Saka

Trendyol Süper Lig'de Bugün Samsunspor-Fenerbahçe Maçı VAR Hakemi Sarper Barış Saka
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Trendyol Süper Lig maçının Video Yardımcı Hakemi Sarper Barış Saka olacak. Maç, saat 20.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda başlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bugün oynanacak Samsunspor- Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Sarper Barış Saka oldu.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bugün saat 20.00'de Samsunspor ile Fenerbahçe, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Esat Sancaktar yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Fatih Tokail olacak.

İki ekip arasındaki mücadelenin VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturacak, AVAR'da ise Deniz Caner Özaral ile Eren Özyemişcioğlu eşlik edecek.

Bugün oynanacak diğer karşılaşmalarda VAR'da şu isimler görev yapacak:

14.30 Kasımpaşa - Konyaspor: Ömer Faruk Turtay

17.00 Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: Kadir Sağlam

20.00 Göztepe - Başakşehir: Onur Özütoprak

20.00 Samsunspor - Fenerbahçe: Sarper Barış Saka - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
MİT'ten siber suç örgütüne operasyon! 10 kişi tutuklandı

PTT ve HGS sistemleri üzerinden dolandırıcılık! MİT geçit vermedi
Suriye'de Esad'ın devrilmesinden sonra ilk seçim! Binler sandık başına gidiyor

Tarihi kare! Türkiye'nin yanı başında bir ilk yaşanıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konya'nın bir köyünde bulundu! İlk önce taş sandı, yaklaşınca donup kaldı

O ilimizde bulundu! İlk önce taş sandı, yaklaşınca donup kaldı
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden büyük provokasyon! Komandoların attığı slogan olay

Rumlardan büyük provokasyon! Komandoların attığı slogan olay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.