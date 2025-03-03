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Trendyol Süper Lig'de Başakşehir ve Sivasspor Maçının VAR Hakemi Açıklandı

Trendyol Süper Lig'de Başakşehir ve Sivasspor Maçının VAR Hakemi Açıklandı
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan Başakşehir-Sivasspor maçının Video Yardımcı Hakem'i Danimarkalı Jonas Hansen oldu. Maç, Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında bugün oynanacak Başakşehir- Sivasspor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jonas Hansen oldu.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir ile Sivasspor, bu akşam saat 20.30'da Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Metoğlu'nun yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Melih Aldemir olacak.

Zorlu müsabakanın VAR koltuğunda Danimarkalı Jonas Hansen oturacak. AVAR'da ise Deniz Caner Özaral görev alacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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