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Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ve Adana Demirspor Golsüz Berabere Kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile Adana Demirspor arasında oynanan maçta ilk yarı 0-0 sona erdi. Maç öncesinde vefat eden Antalyaspor'un eski oyuncusu Yarkın Böke anıldı.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Yasin Kol, Volkan Ahmet Narinç, Anıl Usta

Antalyaspor : Kenan Piric, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Kelven, Emrecan Uzunhan (Dk. 11 Erdoğan Yeşilyurt), Kaluzinski, Erdal Rakip, Larsson, Townsend, Djenepo, Samudio

Adana Demirspor : Vedat Karakuş, Semih Güler, Gravillon, Manev, Abdulsamet Burak, Maestro, Yusuf Sarı, Alioui, Bünyamin Balat, Ali Yavuz Kol, Yusuf Barası

Sarı kart: Dk. 27 Kaluzinski ( Antalyaspor )

Trendyol Süper Lig'de 5. haftaki Antalyaspor- Adana Demirspor maçının ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

7. dakikada Ali Yavuz Kol'un pasıyl ceza sahasında topla buluşan Maestro'nun şutunda, kaleci Kenan Piric meşin yuvarlağı kontrol etti.

18. dakikada sağ kanattan korner atışını kullanan Kaluzinski'nin ortasına iyi yükselen Samudio'nun kafayla vuruşunda kaleci Vedat Karakuş'un parmak ucuyla dokunduğu meşin yuvarlak direğe çarpıp dışarıya gitti.

23. dakikada Erdal Rakip'in ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Vedat topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle tamamlandı.

Öte yandan bugün vefat eden Antalyaspor'un ilk kadrosunda yer alan Yarkın Böke karşılaşma öncesi anıldı. Stattaki dijital panolara Böke'nin fotoğrafı ile "Seni unutmayacağız Yarkın Böke" yazısı yansıtıldı.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor

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