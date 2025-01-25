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Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor ile Başakşehir 2-2 Beraber Kaldı

Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor ile Başakşehir 2-2 Beraber Kaldı
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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor, evinde Başakşehir ile karşılaştı. İlk yarıda gollerle dolu anlar yaşandı ve devre 2-2 eşitlikle sona erdi. Maçta Alanyaspor'un gollerini Cordova ve Yusuf Özdemir kaydederken, Başakşehir'in gollerini ise Deniz Türüç ve Piatek attı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor, Başakşehir'i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Alanyaspor'un baskılı oyununda topu çalan Ricard sağ kanatta topu Cordova ile buluşturdu. Cordova'nın sert ve düzgün vuruşunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu. 1-0

20. dakika ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Piatek'in arka direğe yerden ortasında Deniz Türüç, vuruşunu yaparak topu kalecinin bacaklarının arasından filelere gönderdi. 1-1

23. dakikada Alanyasporlu oyuncu Cordova ceza sahası içerisine topu yerden gönderdi. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Yusuf Özdemir meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

29. dakika sağ kanattan gelişen atakta Kemen ceza sahasına gönderdiği topta kaleciden seken top boşta kaldı. Topu önünde bulan Piatek meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-2

45+7. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Makouta klas bir topuk denemesinde kaleci Muhammed son anda topu dışarı çeldi.

Hakemler: Emre Kargın, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Fatih Aksoy, Makouta, Cordova (Efecan Karaca dk. 45+2), Yusuf Özdemir, Hwang

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Yusuf Karagöz, Serdar Dursun, Lopes, Arda Usluoğlu, Janvier, Bera Çeken, Augusto, Juan

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Hamza Güreler, Ousseynou Ba, Opoku, Kemen, Crespo, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Davidson, Keny, Piatek

Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Lima, Serdar Gürler, Ömer Faruk Beyaz, Djalo, Figueiredo, Yusuf Sarı, Emre Kaplan, Ömer Ali Şahiner

Teknik Sorumlu: Mustafa Keçeli

Goller: Cordova (dk.13), Yusuf Özdemir (dk.23) (Alanyaspor), Deniz Türüç (dk.20), Piatek (dk.29) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Aliti, Makouta (Alanyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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